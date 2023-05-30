Такої думки дотримується Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Він бачить "концентрацію військ з обох сторін" та чітке бажання Росії спробувати виграти війну.

Читайте також В України все добре, – Боррель різко поставив Орбана на місце після скандалу

Росія не піде на переговори, поки не спробує виграти війну,

– переконаний дипломат.

Він додав, що Росія неодноразово заявляла, що не припинить війну, доки не досягне своїх військових цілей. Боррель побоюється, що влітку війна продовжуватиметься. Він нагадав, що Путін зібрав понад 300 тисяч людей, що вдвічі більше, ніж було, коли він розпочав вторгнення.

Чиновник каже, що Москва має "величезну» військову присутність" і не припиняє атаки.

Україна на перемовини не піде