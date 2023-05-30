Такого мнения придерживается Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Он видит "концентрацию войск с обеих сторон" и желание России попытаться выиграть войну.

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Россия не пойдет на переговоры, пока не попытается выиграть войну,

– убежден дипломат.

Он добавил, что Россия неоднократно заявляла, что не прекратит войну, пока не достигнет своих военных целей. Боррель опасается, что летом война будет продолжаться. Он напомнил, что Путин собрал более 300 тысяч человек, что вдвое больше, чем было, когда он приступил к вторжению.

Чиновник говорит, что Москва имеет "огромное" военное присутствие и не прекращает атаки.

Украина на переговоры не пойдет