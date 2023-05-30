Такого мнения придерживается Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Он видит "концентрацию войск с обеих сторон" и желание России попытаться выиграть войну.
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Россия не пойдет на переговоры, пока не попытается выиграть войну,
– убежден дипломат.
Он добавил, что Россия неоднократно заявляла, что не прекратит войну, пока не достигнет своих военных целей. Боррель опасается, что летом война будет продолжаться. Он напомнил, что Путин собрал более 300 тысяч человек, что вдвое больше, чем было, когда он приступил к вторжению.
Чиновник говорит, что Москва имеет "огромное" военное присутствие и не прекращает атаки.
Украина на переговоры не пойдет
- Президент Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с российским диктатором Путиным. Диктатор – неадекватный человек. Зеленский раньше пытался найти с ним диалог, однако было бесполезно.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас идет большая кампания, чтобы посадить Украину за стол переговоров. Однако если президент и примет решение о переговорах с Россией, то это будет происходить только на условиях Киева. Пока этого не будет.