Боррель уверил, что Украина сможет победить Россию. Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания министров обороны государств ЕС, информирует 24 Канал.

Важно Это России не выиграть войну, – Столтенберг ответил Орбану и одобрил обучение украинских пилотов

Боррель поставил Орбана на место

По словам дипломата, ЕС однозначно лидирует в поддержке Украины и будет продолжать это делать.

Министры не соглашаются с некоторыми людьми, которые говорят, что Украина не может выиграть эту войну, поэтому мы должны прекратить ее поддерживать. Нет! Напротив, у Украины дела обстоят хорошо,
– отметил Боррель.

Он подчеркнул, что Украина "спутала" планы Путина по поводу скорой победы и сумела защитить себя.

Новый скандал с Орбаном: что известно

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия
  • Также он подчеркнул, что Венгрия не относится к "мейнстримному европейскому подходу" в контексте российско-украинской войны.
  • Однако Орбан добавил, что эмоционально война трагическая и сердца венгров "с украинцами".
  • На это уже отреагировал Киев. Представитель МИД Олег Николенко констатировал, что "в Кремле должны радоваться", ведь глава Венгрии своими заявлениями, в частности, снял ответственность с России за ее агрессию против нашего государства.
  • Йенс Столтенберг также прокомментировал заявление Орбана о неспособности украинцев одержать победу на поле боя без вмешательства НАТО. Глава Альянса считает, что Украина имеет потенциал это сделать самостоятельно, а военная помощь от союзников только этому способствует.