Боррель запевнив, що Україна зможе перемогти Росію. Про це він заявив під час брифінгу за підсумками засідання міністрів оборони держав ЄС, інформує 24 Канал.

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За словами дипломата, ЄС однозначно є лідером у підтримці України і продовжуватиме це робити.

Міністри не погоджуються з деякими людьми, які кажуть, що Україна не може виграти цю війну, тому, мовляв, ми повинні припинити її підтримувати. Ні! Навпаки, в України справи йдуть добре,

– зазначив Боррель.

Він наголосив, що Україна "сплутала" плани Путіна стосовно швидкої перемоги і зуміла захистити себе.

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