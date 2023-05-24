Боррель запевнив, що Україна зможе перемогти Росію. Про це він заявив під час брифінгу за підсумками засідання міністрів оборони держав ЄС, інформує 24 Канал.
Важливо Це Росії не виграти війну, – Столтенберг відповів Орбану і привітав навчання українських пілотів
Боррель поставив Орбана на місце
За словами дипломата, ЄС однозначно є лідером у підтримці України і продовжуватиме це робити.
Міністри не погоджуються з деякими людьми, які кажуть, що Україна не може виграти цю війну, тому, мовляв, ми повинні припинити її підтримувати. Ні! Навпаки, в України справи йдуть добре,
– зазначив Боррель.
Він наголосив, що Україна "сплутала" плани Путіна стосовно швидкої перемоги і зуміла захистити себе.
Новий скандал з Орбаном: що відомо
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала Росія.
- Також він наголосив, що Угорщина не належить до "мейнстримного європейського підходу" у контексті російсько-української війни.
- Однак Орбан додав, що емоційно війна є трагічною і серця угорців "з українцями".
- На це вже відреагував Київ. Речник МЗС Олег Ніколенко констатував, що "у Кремлі мають радіти", адже глава Угорщини своїми заявами, зокрема, зняв відповідальність з Росії за її агресію проти нашої держави.
- Єнс Столтенберг також прокоментував заяву Орбана щодо нездатності українців здобути перемогу на полі бою без втручання НАТО. Голова Альянсу вважає, Україна має потенціал це зробити самостійно, а військова допомога від союзників лише цьому сприяє.