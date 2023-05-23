Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг напередодні спільного засідання разом із міністрами оборони ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю. Столтенберг таким чином прокоментував скандальну заяву Орбана, що Україні не виграти війну – він чітко поставив угорського прем'єра на місце.

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Генеральний секретар НАТО приєднається до міністрів оборони ЄС, щоб обговорити необхідність нарощування виробництва зброї та боєприпасів та спільний план роботи Альянсу з Євросоюзом. Столтенберг зазначив, що війна в Україні демонструє важливість тісної співпраці між двома блоками.

Тренування українських пілотів є чітким сигналом

Північноатлантичний Альянс разом із ЄС надали безпрецедентну допомогу Україні. За словами очільника НАТО, за останній місяць члени Альянсу надіслали Україні бойові танки Leopard, британські танки Challenger та американські Abrams.

За останні тижні Великобританія поставила удосконалені крилаті ракети великої дальності, які мають значення на полі бою. Останні дні ми чули оголошення від кількох союзників, включаючи Сполучені Штати, Сполучене Королівство та кілька європейських союзників, про те, що вони розпочнуть підготовку пілотів на стандартних сучасних західних винищувачах,

– заявив Столтенберг.

Єнс Столтенберг привітав рішення розпочати тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Проте, він не назвав дату, коли військові навчання розпочнуться. Саме рішення генсек називає "чітким сигналом" для Росії, що Захід буде допомагати Україні стільки скільки це буде необхідно.

"Я думаю, що це гарна ідея, і я вітаю рішення кількох союзників по НАТО, включаючи Німеччину, почати навчання пілотів, тому що це дає нам можливість приймати рішення. Я залишу окремим союзникам можливість зробити оголошення про те, коли саме вони почнуть навчання", – сказав Столтенберг.

Водночас потреба у боєприпасах залишається

Очільник НАТО наголосив, що США стануть основним постачальником F-16. За його словами, передача винищувачів Україні не зробить союзників НАТО учасниками конфлікту та тими, хто підтримує конфлікт.

"Україна має право на самооборону, свій захист. Право на самооборону закріплено у статуті, а ми допомагаємо Україні відстоювати це право", – сказав Столтенберг.

Зверніть увагу! Генсек Альянсу заявив, що окрім нових систем ППО та літаків, не менш важливо, щоб усі системи, які є в Україні працювали та функціонували належним чином, а для цього їм потрібно технічне обслуговування паливних запасних частин. Також Столтенберг заявив про необхідність постачання та виготовлення нових боєприпасів, які є критично важливими на війні.

"У нас є рекомендації щодо можливостей для кожного союзника, і зараз ми знаходимося в процесі перегляду інструкцій по столицях для вирішальних бойових боєприпасів, які включають також 155-мм боєприпасів, які є критично важливим боєприпасом у війні в Україні, і ми тісно співпрацюємо", – заявив генеральний секретар, зазначивши що все більше союзників підписують контракти на виготовлення.

Україна не виграє війну проти Росії: Столтенберг відповів Орбану

Столтенберг також прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщині Віктора Орбана щодо нездатності українців здобути перемогу на полі бою без втручання НАТО. Голова Альянсу вважає, Україна має потенціал це зробити самостійно, а військова допомога від союзників лише цьому сприяє.

Генсек НАТО заявив, що Путін недооцінив рішучість українців, а також готовність партнерів Альянсу надати підтримку, яка допомогла звільнити частину окупованих територій.

"Ми бачили це на Півночі навколо Києва, де вони насправді звільнили невелику територію, тоді ми бачили це на Сході, на Півдні, тож українці продемонстрували всі можливості", – сказав Столтенберг.

Генеральний секретар зауважив, що українцям доведеться звільнити більше земель та прогнати росіян, і тому Україна отримує танки, крилаті ракети великої дальності від союзників, а також починає тренування пілотів.

"Тож я впевнений, що Україна має потенціал, вони наберуться сміливості, але також ми повинні завжди мати рішучість підтримати їх, щоб вони могли звільнити і гарантувати, що Путін не виграє цю війну", – заявив очільник Альянсу.