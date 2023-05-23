У вівторок, 23 травня, міжнародні видання процитували слова угорського лідера Віктора Орбана, який "не певен", що ЗСУ переможуть окупантів. Також, за його словами, зброя від Заходу нібито лише погіршує ситуацію. Коментар з цього приводу дав 24 Каналу речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Що сказав президент Угорщини

Цинізм Орбана полягає у тому, що разом зі словами про "непереможність" Росії він заявив, що нібито дуже співчуває українцям та як політик повинен дбати про життя людей. Не обійшлось і без наративу про те, що Захід передає нашій державі зброю та "сприяє ескалації війни".

Моя позиція полягає у тому, що, дивлячись на реальність, цифри, обставини, на той факт, що у НАТО не готові відправляти війська, є очевидним таке: не може бути перемоги для бідних українців на полі бою. Це моя позиція,

– сказав він.

Як відреагували в МЗС

Речник МЗС Олег Ніколенко іронічно констатував, що "у Кремлі мають радіти", адже глава Угорщини своїми заявами, зокрема, зняв відповідальність з Росії за її агресію проти нашої держави.

Ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз. На відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації,

– повідомив спікер у коментарі 24 Каналу.

Він також наголосив, що боротьба України є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в нашій державі, але й гарантією безпеки для всієї Європи.

За словами Ніколенка, зараз критично важливо об'єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії. Очевидно, йдеться, з-поміж іншого, про збройну підтримку.

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Згадаємо до цієї теми, що не так давно дивними заявами відзначився глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Власне, він сказав, що Україна нібито створювала загрозу суверенітету та незалежності Угорщини, адже Зеленський "погрожував підірвати" газопровід "Дружба". Однак доказів щодо цього немає.