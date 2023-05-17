Абсурдну заяву зробив Петер Сійярто – глава МЗС Угорщини. Він прокоментував так звану "погрозу підриву газопроводу "Дружба", яку начебто озвучив президент Володимир Зеленський.

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Загроза Зеленського підірвати нафтопровід "Дружба" не лише ставить під загрозу постачання нафти до Угорщини, а й загрожує національному суверенітету, тому будь-яка спроба зруйнувати його є зазіханням на незалежність та безпеку Угорщини,

– мовиться у заяві Сійярто.

Про що мовилося у публікації The Washington Post

Вочевидь, абсурдна заява Сійярто ґрунтується на публікації The Washington Post. Там мовиться, що український лідер начебто пропонував підірвати нафтопровід "Дружба". Жодних доказів цих слів у виданні не опублікували. Щобільше: у самому матеріалі мовиться, що "заява" Зеленського могла бути лише гіперболізацією для висловлення емоцій.

Зауважте! Весь цивілізований світ допомагає Україні боротися за свою свободу. Зокрема, активно долучається до підтримки Євросоюз. Цього разу Угорщина заблокувала 500 мільйонів євро з фонду, що фінансує зброю для України. Наступний транш мали виділити 22 травня 2023 року.