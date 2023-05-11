Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що наразі багато провокацій з різних країн щодо перемовин, пише 24 Канал. За його словами, триває нагнітання ситуації, щоб посадити Україну за стіл переговорів.

Дивіться також Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам

Україна вестиме переговори тільки на своїх умовах

"Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах Росії. Зараз запущена дуже велика кампанія з цього приводу. Зараз дуже багато пропозицій з різних країн з цього приводу", – сказав секретар РНБО.

Та він наголосив, що якщо президент Володимир Зеленський і ухвалить рішення про перемовини з Росією, то це відбуватиметься лише на умовах України.

Але майте на увазі, я більш ніж впевнений, що якщо ми будемо про щось розмовляти, і президент прийме таке рішення, то це буде тільки на умовах нашої країни,

– сказав Данілов.

Секретар РНБО запевнив, що національні інтереси України ніхто не збирається здавати, "як би цього не хотіли деякі представники окремих країн, які сьогодні активно включилися в цю ситуацію".

В ООН не бачать підстав для миру між Україною і Росією