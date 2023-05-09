Думку про те, що мирні переговори між Україною та Росією наразі неможливі, висловив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. "На жаль, я вважаю, що переговори про мир наразі неможливі", – сказав він.
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В ООН не бачать підстав для припинення вогню
Гутерреш аргументував свою думку тим, що зараз Україна та Росія "переконані, що можуть перемогти". Через це він сказав, що наразі немає умов для припинення вогню.
Ми, наскільки це можливо, ведемо діалог з обома сторонами для розв'язання конкретних проблем. Найважливішою ініціативою став експорт зерна з України... Але зараз я не бачу можливості для негайного припинення вогню та мирних переговорів,
– заявив Гутерреш.
Він наголосив, що основною метою ООН є встановлення "справедливого миру відповідно до міжнародного права та Статут ООН". Також Гутерреш відзначив важливість так званого "мирного плану", який був запропонований Китаєм, і який відкинув Київ та його західні партнери.
Яка позиція в України щодо мирних переговорів
- Від початку повномасштабного вторгнення Україна докладала чималих зусиль, щоб зупинити війну дипломатичним шляхом. Та Кремль вважав, що швидко здобуде легку перемогу, тобто "візьме Київ за 3 дні".
- На практиці завдяки західній підтримці Україні вдалося не тільки вистояти, але й дати відсіч Росії на багатьох напрямках. За менше ніж рік повномасштабної агресії Сили оборони визволили Київщину та Північ, провели успішні осінні операції на Харківщині та Херсонщині.
- Водночас Росія провалила "зимову війну", коли не змогла, ані занурити Україну в блекаут, ані провести так звані "великі наступи". Керівник ГУР МО Кирило Буданов нещодавно заявив, що Росія переходить в оборону й наступає лишень на кількох напрямках на Сході.
- Натомість Україна продовжує отримувати обіцяну західну бронетехніку та боєприпаси, а військові закінчують навчання на Заході. Відтак, Україна готується до свого контрнаступу.
- Саме тому Києву не вигідно зараз погоджуватися на мирні переговори, які потрібні тільки Росії, щоб виграти час. Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що не готовий до перемовин з Владіміром Путіним.
- Разом з тим, тему переговорів обговорюють деякі західні союзники України, серед яких Франція. Лідер Франції Еммануель Макрон після візиту в Пекін начебто вважає, що Китай може стати посередником між Україною і Росією.
- Втім, США та інші важливі західні партнери України підтримують саме формулу миру Зеленського, яка передбачає виведення російських військ з окупованих територій.