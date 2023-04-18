Макрон планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа.

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У Макрона планують розмову з главою дипломатії Китаю

Джерела Bloomberg інформують, що Макрон доручив своєму зовнішньополітичному раднику Еммануелю Бонну працювати з провідним китайським дипломатом Ваном Ї над створенням рамок, які можна було б використати за основу для майбутніх переговорів.

За словами анонімних джерел, французька стратегія передбачає, що переговори між Росією і Україною відбудуться влітку якщо все піде за планом.

Представник офісу Макрона підтвердив, що Бонн планує поговорити з Ваном Ї, але відмовився коментувати деталі. Він додав, що союзники Франції "поінформовані про будь-яку" французьку ініціативу.

У МЗС Китаю заявили, що не знають про джерело інформації, і їм "важко перевірити її правдивість".

Україна та партнери відкидають можливість перемовин

Під час свого нещодавнього візиту до Китаю Макрону не вдалося переконати лідера КНР Сі Цзіньпіна поговорити з Володимиром Зеленським. Лідери України та Китаю не розмовляли з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Bloomberg зазначає, що не відомо, чи підтримують план Макрона офіційний Київ та його союзники. Як відомо, багато партнерів України відкинули ідею припинення вогню, адже від цього може виграти тільки Росія.

На думку джерел Bloomberg, будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема, від успішного весняного контрнаступу Сил оборони України.

Важливо підкреслити, що Макрон після візиту до Пекіна різко змінив свою риторику, якою дещо підігравав Кремлю. Зокрема, лідер Франції закликав Євросоюз дистанціюватися від США.

Крім того, Китай представив небезпечний "мирний план" врегулювання війни в Україні. При чому в Пекіні офіційно називають війну "українською кризою". Так званий "мирний план" Китаю не передбачає виведення російських військ з Украни.