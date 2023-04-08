Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не вірить у мирні переговори між Києвом та Москвою на цьому етапі. Він пояснив, що мир не буде справедливим і тривалим, якщо Росія збереже за собою окуповані території.
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Росія може використати мир для нового наступу
"Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою – і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром", – сказав Ентоні Блінкен.
Він пояснив, що Росія може перегрупувати свої війська і через певний час наступати знову.
"Росія має дійти до того, щоб вона була готова до конструктивних переговорів", – заявив держсекретар і додав, що потрібно добитися справедливого і міцного миру.
Китай підштовхує Україну до переговорів з Росією
- Після того, як російські окупаційні війська провалили весняний наступ, у Кремлі зацікавлені посадити Україну за стіл переговорів.
- Причина в тому, що в Москві усвідомлюють неминучість контрнаступу Сил оборони України, результати якого можуть посилити переговорну позицію Києва.
- Тому Росія виявляє інтерес до переговорів з Україною, щоб відтягнути час і закріпити за собою захоплені території.
- До мирних переговорів і припинення вогню Україну підштовхує Китай, який представив так званий "мирний план". В Україні та на Заході план Пекіна розкритикували, зокрема через те, що він не передбачає виведення російських військ із захоплених територій.
- Також за припинення вогню в Україні виступає Угорщина.
- Варто зазначити, що Володимир Зеленський наголошував на неможливості переговорів з чинним керівництвом Росії. Водночас він казав, що представник Росії може бути присутнім під час фіксації миру після закінчення війни лише в тому випадку, якщо Кремль погодиться на повне виведення своїх військ з України.