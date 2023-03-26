Про це міністр угорського МЗС заявив в інтерв'ю Associated Press. Деталі цієї розмови – передає 24 Канал.

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Сійярто спробував пояснити позицію Угорщини щодо війни в Україні

Очільник угорського МЗС Петер Сійярто зазначив, що позиція Будапешту стосовно повного припинення вогню та переговорів ще не означає, що Росія зможе залишити за собою всі захоплені території. Мовляв, припинення вогню має настати зараз, а розв'язання територіальних питань вже за столом переговорів.

Знаєте, зупинити війну та сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво,

– заявив угорський міністр.

Зверніть увагу! Статус-кво – цей термін означає залишити все так, як є. Використовують для позначення стану речей, що склався на поточний момент. (Інформація з відкритих джерел)

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