Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що його держава не братиме участі в проєкті Європейського Союзу зі спільної закупівлі боєприпасів для України на суму 2 мільярди євро.

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Угорщина не перешкоджатиме купівлі боєприпасів для України

За підсумками зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС у Брюсселі Сійярто підтвердив погодження плану з придбання одного мільйона артилерійських боєприпасів для України.

За словами Сійярто, план передбачає виділення 1 мільярда євро з Європейського фонду миру та виділення додаткового мільярда для спільної закупівлі боєприпасів.

Угорський міністр підкреслив, що Будапешт, як і раніше, не хоче постачати зброю Україні. За його словами, Угорщина "хоче миру, ми не беремо участі в цій акції".

Водночас Сійярто заявив, що Угорщина не буде "заважати іншим робити те, що вони хочуть".

Натомість внесок Угорщини до Європейського фонду миру в приблизно 10 мільйонів євро буде використаний на інші цілі. Зокрема, як сказав глава угорського МЗС, для "забезпечення стабільності на Західних Балканах і зменшення міграції до ЄС".

У ЄС погодили план купівлі боєприпасів для України