Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що його держава не братиме участі в проєкті Європейського Союзу зі спільної закупівлі боєприпасів для України на суму 2 мільярди євро.
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Угорщина не перешкоджатиме купівлі боєприпасів для України
За підсумками зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС у Брюсселі Сійярто підтвердив погодження плану з придбання одного мільйона артилерійських боєприпасів для України.
За словами Сійярто, план передбачає виділення 1 мільярда євро з Європейського фонду миру та виділення додаткового мільярда для спільної закупівлі боєприпасів.
Угорський міністр підкреслив, що Будапешт, як і раніше, не хоче постачати зброю Україні. За його словами, Угорщина "хоче миру, ми не беремо участі в цій акції".
Водночас Сійярто заявив, що Угорщина не буде "заважати іншим робити те, що вони хочуть".
Натомість внесок Угорщини до Європейського фонду миру в приблизно 10 мільйонів євро буде використаний на інші цілі. Зокрема, як сказав глава угорського МЗС, для "забезпечення стабільності на Західних Балканах і зменшення міграції до ЄС".
У ЄС погодили план купівлі боєприпасів для України
- У Євросоюзі досягли згоди щодо постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів зі снарядами.
- Цю інформацію підтвердила прем'єрка Естонії Кая Каллас. Вона розповіла, що план спільної закупівлі боєприпасів передбачає постачання Україні 1 мільйона снарядів.
- Міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що міністри ЄС досягли політичного консенсусу щодо відправки в Україну 1 мільйона снарядів калібру 155 мм. За його словами, боєприпаси будуть відправлені протягом 12 місяців.
- Додамо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні міністрів закордонних справ та оборони країн ЄС закликав їх збільшити кількість і темпи постачання боєприпасів для Збройних Сил України.