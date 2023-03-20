Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что его государство не будет участвовать в проекте Европейского Союза по совместной закупке боеприпасов для Украины на сумму 2 миллиарда евро.
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Венгрия не будет препятствовать покупке боеприпасов для Украины
По итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС в Брюсселе Сийярто подтвердил согласование плана по приобретению одного миллиона артиллерийских боеприпасов для Украины.
По словам Сийярто, план предусматривает выделение 1 миллиарда евро из Европейского фонда мира и выделение дополнительного миллиарда для совместной закупки боеприпасов.
Венгерский министр подчеркнул, что Будапешт по-прежнему не хочет поставлять оружие Украине. По его словам, Венгрия "хочет мира, мы не принимаем участия в этой акции".
В то же время Сийярто заявил, что Венгрия не будет "мешать другим делать то, что они хотят".
Вклад Венгрии в Европейский фонд мира в примерно 10 миллионов евро будет использован на другие цели. В частности, как сказал глава венгерского МИД, "для обеспечения стабильности на Западных Балканах и уменьшения миграции в ЕС".
В ЕС согласовали план покупки боеприпасов для Украины
- В Евросоюзе достигли согласия по поставке боеприпасов для Украины и пополнения собственных складов со снарядами.
- Эту информацию подтвердила премьер Эстонии Кая Каллас. Она рассказала, что план совместной закупки боеприпасов предусматривает поставку Украине 1 миллиона снарядов.
- Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что министры ЕС достигли политического консенсуса по отправке в Украину 1 миллиона снарядов калибра 155 мм. По его словам, боеприпасы будут отправлены в течение 12 месяцев.
- Добавим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании министров иностранных дел и обороны стран ЕС призвал их увеличить количество и темпы поставок боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.