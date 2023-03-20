Чи готові міністри надати воєнну допомогу та що ще говорили міністри про Україну – передає кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю.

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За словами Верховного представника ЄС Жозепа Борреля, перемовини відбуваються у двочастинному форматі. Після обідньої перерви, до міністрів закордонних справ доєдналися очільники Міноборони. Саме тоді очікується прийняття рішення щодо постачання боєприпасів.

Постачання снарядів на 2 мільярди євро

Головною темою наради стало постачання снарядів Україні та узгодження формули з трьох кроків, направлену на виробництво боєприпасів для України й нарощування ОПК ЄС. Зазначимо, ЄС планує узгодити передачу мільйона артилерійських боєприпасів сумою у 2 млрд євро протягом наступних 12 місяців.

Напередодні засідання Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що сподівається про узгодження важливого рішення. За його словами, сьогодні Україна потребує амуніції 155, 152, 102 мм калібру. Дипломат наголосив, що усі необхідні боєприпаси будуть надані.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що сьогодні можливо буде вирішена доля загальних закупівель боєприпасів.

Нам потрібно відправити боєприпаси, тому що вони потрібні Україні зараз. Вони (українці – 24 Канал) стріляють і захищають територію щогодини й щодня,

– зауважив литовський чиновник.

За словами Ландсбергіса, наразі гроші із Європейського фонду миру будуть призначені спеціально для боєприпасів, які будуть закуплені в найкоротші терміни та в максимальному обсязі, бо це абсолютно одна з речей, які потрібні Україні зараз.

Міністр оборони Естонії Ганнес Хансо напередодні спільного засідання з главами МЗС заявив, що ЄС досягнув політичного консенсусу відправити в Україну мільйон патронів 155-мм калібру.

Напевно, є багато деталей, які ще доведеться вирішити, але для мене найважливіше, що ми підіб'ємо підсумок цієї необхідності в цих переговорах, і це показує мені одне – якщо є воля, є й спосіб,

– сказав Хансо.

За одним зі сценаріїв закупівля снарядів буде відбуватись через європейську оборонну агенцію. Міноборони Естонії заявив, що за необхідності дасть підпис для участі з боку естонської сторони. Він наголосив, що якщо сьогодні міністри вирішать надати мільйон снарядів Україні, то рішення як це буде відбуватись буде знайдено. Наприклад, із запасів держав - членів або із грошей чинного європейського механізму.

Міністр оборони Німеччині Борис Пісторіус наголосив, що німці підтримують Україні у боротьбі з Росією і постачають зброю. За його словами, ідея передачі амуніції була запущена у Стокгольмі два тижні тому.

Німецький чиновник зазначив, що зараз відкриваються нові можливості у спільних закупівлях у Європі, таким чином об'єднуючи ринкову владу ЄС. Він сподівається, що військова промисловість буде відкрита й для інших партнерів, Україна отримає снаряди вже цього року.

Мета має полягати в тому, що, на мій погляд, має абсолютний пріоритет, щоб у цьому випадку до України було доставлено значну кількість відповідних боєприпасів до кінця цього року,

– сказав Пісторіус.

Зазначимо, після першої частини засідання глави МЗС погодили постачання боєприпасів до України. Проте дискусія продовжиться під час другого раунду перемовин з міністрами оборони. Остаточне рішення узгодять під час саміту лідерів ЄС 23 – 24 березня у Брюсселі.

Санкції проти Росатому

Міністр закордонних справ Литви Габриелюс Ландсбергіс вкотре закликав колег впровадити санкції проти "Росатому". Наразі глава МЗС Литви запропонував новий підхід для узгодження обмежень.

Пропозиція складається зі вкладок на вибір. Ті питання, з якими у нас немає можливості домовитись, ми можемо прибрати. Проте, дійсно є речі, які ми можемо узгодити. Це можуть бути нові контракти,

– сказав міністр.

Він наголосив, що можна взяти до уваги ті країни, які мають чинні контракти та чинні проєкти, які потрібні для їхньої безпеки.

Чорноморська зернова ініціатива

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що після повномасштабного вторгнення Росії, гуманітарна ситуація стала небезпечною не тільки для України, але й для всього світу.

Представник ЄС зазначив, що понад 350 мільйонів людей у світі живуть у вкрай бідних умовах. Боррель сподівається, що зерно вдасться експортувати з України та Чорноморська зернова ініціатива, підтримана Туреччиною та ООН, буде подовжена.

Ордер на арешт Путіна

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що це рішення є важливим та "змінює правила гри".

"Подивимось на практичні наслідки рішення. Якщо президент (Путін – 24 Канал) вирушить у поїздку до однієї з більш ніж 130 країн, які підписали цей міжнародний договір, то його слід негайно заарештувати", – сказав Боррель.

Водночас міністр закордонних справ Литви Габриелюс Ландсбергіс заявив, що ордер на арешт Путіна, це не лише юридичний, а й моральний крок уперед.

Ми завжди просили про спеціальний трибунал і нам завжди говорили, що дуже важко уявити що ми могли б дійти до тих, хто несе політичну відповідальність за злочини,

– сказав чиновник.

Ландсбергіс наголосив, що буде звертатись до європейських колег з просьбою пройти весь шлях й шукати винних у злочинах агресії.