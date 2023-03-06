Про це заявив радник глави ОП. Михайло Подоляк також зазначив, що "адвокатом диявола іноді бути вигідно", але частіше це призводить до історичного фіаско.
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Коли Угорщина (вустами Сійярто) каже, що "мета – припинити вбивати людей, а отже, припинити вогонь", – вона закликає до капітуляції України і адвокатує російський геноцид,
– наголосив Подоляк.
Також радник глави ОП зазначив, що варто уважніше вдивитися в історію.
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Що треба знати про нову скандальну заяву Сійярто
Глава МЗС Угорщини прокоментував виступи президента США та кривавого російського диктатора Путіна 21 лютого. Сійярто цинічно заявив: "Вони могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби поговорили один з одним учора (21 лютого – 24 Канал)".
Таким чином, угорський міністр продовжує свою риторику про переговори про Україну без України та "негайне припинення вогню", шляхом поступок агресору. Зауважимо, що на абсурдні заяви вже відреагували в МЗС.
"Угорський міністр закордонних справ міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігрувати Росії. Лише в мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України", – зазначив речник Олег Ніколенко.