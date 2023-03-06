Об этом заявил советник главы ОП. Михаил Подоляк также отметил, что "адвокатом дьявола иногда быть выгодно", но чаще это приводит к историческому фиаско.
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Когда Венгрия (устами Сийярто) говорит, что "цель – прекратить убивать людей, а значит прекратить огонь", – она призывает к капитуляции Украины и адвокатирует российский геноцид,
– подчеркнул Подоляк.
Также советник главы ОП отметил, что следует внимательнее посмотреть в историю.
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Что нужно знать о новом скандальном заявлении Сийярто
Глава МИД Венгрии прокомментировал выступления президента США и кровавого российского диктатора Путина 21 февраля. Сийярто цинично заявил: "Они могли бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы поговорили друг с другом вчера (21 февраля – 24 Канал)".
Таким образом, венгерский министр продолжает свою риторику о переговорах об Украине без Украины и "немедленном прекращении огня" путем уступок агрессору. На абсурдные заявления уже отреагировали в МИД.
"Венгерский министр иностранных дел мог бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Лишь в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины", – отметил спикер Олег Николенко.