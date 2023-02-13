Міністерство закордонних справ Білорусі написало, що у програмі угорського міністра "ряд заходів". Зокрема він має зустрітися з очільником МЗС Білорусі й міністром економіки.
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Сійярто каже, що готовий до критики стосовно його "мирної" позиції
Глава МЗС Угорщини повідомив, що очікує "дій в інтересах миру" від міжнародної спільноти. За його словами, закордонні партнери повинні уникати будь-яких кроків, які б могли спровокувати ескалацію війни.
Сійярто додав, що він готовий прийняти шквал критики за свою "мирну позицію", яку сьогодні представлятиме на переговорах у Мінську. Зауважимо, що за інформацією білоруського МЗС, угорський прем'єр сьогодні матиме переговори з главою МЗС Білорусі Сергієм Алейником та з міністром економіки Олександром Червековим.
Війна в Україні стає більш жорстокою і внаслідок бойових дій гине все більше людей. Тепер людські життя треба рятувати, і це можна зробити тільки з миром,
– вважає Сійярто
Зверніть увагу Сійярто заявив, що в Україні відбувається атака на угорців і попросив ЄС відреагувати
Позиція Сійярто щодо війни в Україні
- Погляди глави МЗС Угорщини є відверто проросійськими. Петер Сійярто закликає до завершення війни "мирним шляхом", тобто переговорами з країною-агресоркою і посткупками їй.
- У листопаді 2022 року угорський міністр заявив, що лідери ЄС мають піти у відставку. За його словами, їхні санкції проти Росії не допомогли завершити російську війну проти України.
- На його думку, обмеження для Росії нібито довели європейську економіку до рецесії, тому ті, хто за них голосували, мають за це відповісти. Зауважимо, що Угорщина неодноразово блокувала рішення про виділення фінансової допомоги Україні від Євросоюзу.
- Наприкінці осені Петер Сійярто відвідав форум "Росатома" у Сочі. Угорщина продовжує відкриту співпрацю з Росією, адже сильно залежить від її енергоресурсів.