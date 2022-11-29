За інформацією Financial Times, Угорщина виступила проти участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в офіційній сесії очільників МЗС країн НАТО в Бухаресті. Тому він був змушений зустрічатися з колегами за окремою вечерею.

До теми Орбан веде гру з ЄС, а Україна стала заручницею, – Кулеба потужно звернувся до угорців

Сійярто сказав, чому блокує участь України в засіданнях НАТО

Сійярто 29 листопада оприлюднив фото із засідання Ради міністрів закордонних справ НАТО. У дописі він прокоментував статтю Financial Times про блокування участі в ньому України.

Мовляв, ми завадили проведенню офіційного засідання Комісії Україна – НАТО. У нашій позиції немає нічого нового чи дивного. Ми чітко дали зрозуміти ще кілька років тому, що поки Україна не поверне права угорців Закарпаття, ми не погодимося на скликання цього органу,

– заявив угорський міністр.

За його словами, Угорщина не порушувала це питання з початку повномасштабної війни й не має наміру робити це зараз.

"Сподіваємося, що мир настане якнайшвидше, і тоді це питання можна буде знову обговорювати", – підсумував Сійярто.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО

МЗС України підтвердило, що повноцінна участь Кулеби в офіційній зустрічі очільників МЗС держав-членів НАТО в Бухаресті заблокувала Угорщина.

"Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України", – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він додав, що на цій зустрічі Кулеба разом з колегами обговорюватиме подальшу військову допомогу нашій державі, а також відновлення енергетичної інфраструктури України.

Цікаво! Раніше Угорщина призупиняла своє вето, тож очільник МЗС України брав участь в офіційних зустрічах НАТО.

Варто подивитися – Угорщина втрапила у новий скандал: відео