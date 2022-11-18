На думку угорського міністра, ЄС хоче нових санкцій лише для того, щоб якимось чином виправдати власні помилкові рішення, які лише завдають шкоди. А ось уряд своєї країни Сійярто хвалить. Мовляв, він є найстабільнішим у Європі.
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Сійярто каже, що лідери ЄС мусять піти у відставку
Угорський міністр закордонних справ заявив, що Європейський Союз повинен був якось зреагувати на початок повномасштабної війни в Україні. Проте, запровадивши санкції проти Росії, дав "найгіршу з можливих відповідей".
За словами Сійярто, Брюссель пообіцяв за допомогою обмежень поставити російську економіку на коліна. Внаслідок цього і мала б завершитися війна.
Але зараз ми бачимо, що війна ведеться у жорстокий спосіб, а європейська економіка рухається до рецесії. Ця ситуація повинна змусити тих, хто приймає рішення, сісти й оцінити розвиток подій, що ціни захмарні й що російська економіка не постраждала від санкцій,
– зазначив очільник угорського МЗС.
Сійярто переконує, що Євросоюз хоче нових санкцій проти Росії лише для того, щоб виправдати власні помилкові та шкідливі рішення. Позаяк сказати, що запровадження обмежень – це глухий кут, означало б "кричати про відповідальність".
"Угорщина купує газ у Росії, тому що без нього фізично неможливо розв'язати питання газопостачання. Просто так сформувалася інфраструктура в цьому регіоні", – виправдовується очільник МЗС Угорщини.
Угорський міністр закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку, зізнавшись, що саме вони нібито довели європейську економіку до рецесії.
"Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі, запровадивши санкції" – підсумував Сійярто.
Угорщина почала співпрацювати з Іраном
Голова МЗС Угорщини 17 листопада також оголосив про початок економічної співпраці з Іраном, який продає Росії зброю. Він вже навіть провів спільне засідання з іранським міністром економіки.
"У світі багато біди, останні кілька днів ми побачили, як легко конфлікти можуть вийти з-під контролю. Загрозу глобальній безпеці можна зменшити, закривши якомога більше конфліктів", – зауважив угорський міністр.
За словами Сійярто, якщо Іран реінтегрувати в систему міжнародного співробітництва, вдасться досягти значного прогресу в стабілізації ситуації на Близькому Сході.
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