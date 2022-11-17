Сійярто повідомив про проведення спільного засідання із міністром економіки Ірану в Будапешті. Саме так, на його думку, має розпочатися їх співробітництво, яке приведе до "нормалізації ситуації".

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У світі багато біди, останні кілька днів ми побачили, як легко конфлікти можуть вийти з-під контролю. Загрозу глобальній безпеці можна зменшити, закривши якомога більше конфліктів,

– написав угорський міністр.

Він заявив, що якби Іран вдалось реінтегрувати в систему міжнародного співробітництва, вдалося б досягти значного прогресу у стабілізації всієї ситуації на Близькому Сході.

Проросійська позиція Угорщини

Відомо, що уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбан займає проросійську позицію. Саме ця країна блокує рішення про виділення допомоги Україні від ЄС. Серед усіх країн ЄС тільки Угорщина не виділяла двосторонньої макрофінансової та військової допомоги Україні. Окрім того, вона довгий час блокувала постачання зброї до України з інших країн своєю територією.

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