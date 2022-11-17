Сийярто сообщил о проведении совместного заседания с министром экономики Ирана в Будапеште. Именно так, по его мнению, должно начаться их сотрудничество, которое приведет к "нормализации ситуации".

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В мире много бед, последние несколько дней мы увидели, как легко конфликты могут выйти из-под контроля. Угрозу глобальной безопасности можно уменьшить, закрыв как можно больше конфликтов,

– написал венгерский министр.

Он заявил, что если бы Ирану удалось реинтегрировать в систему международного сотрудничества, удалось бы добиться значительного прогресса в стабилизации всей ситуации на Ближнем Востоке.

Пророссийская позиция Венгрии

Известно, что правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном занимает пророссийскую позицию. Именно эта страна блокирует решение о предоставлении помощи Украине от ЕС. Среди всех стран ЕС только Венгрия не выделяла двустороннюю макрофинансовую и военную помощь Украине. Кроме того, она долгое время блокировала поставки оружия Украине из других стран своей территорией.

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