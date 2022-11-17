Сийярто сообщил о проведении совместного заседания с министром экономики Ирана в Будапеште. Именно так, по его мнению, должно начаться их сотрудничество, которое приведет к "нормализации ситуации".
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В мире много бед, последние несколько дней мы увидели, как легко конфликты могут выйти из-под контроля. Угрозу глобальной безопасности можно уменьшить, закрыв как можно больше конфликтов,
– написал венгерский министр.
Он заявил, что если бы Ирану удалось реинтегрировать в систему международного сотрудничества, удалось бы добиться значительного прогресса в стабилизации всей ситуации на Ближнем Востоке.
Пророссийская позиция Венгрии
Известно, что правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном занимает пророссийскую позицию. Именно эта страна блокирует решение о предоставлении помощи Украине от ЕС. Среди всех стран ЕС только Венгрия не выделяла двустороннюю макрофинансовую и военную помощь Украине. Кроме того, она долгое время блокировала поставки оружия Украине из других стран своей территорией.
Иран посылает России оружие: что известно
- Иран долгое время отвергал обвинения о поставках России оружия. Еще в конце октября иранский министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиан опроверг информацию, которую его страна предоставляет России дроны-камикадзе. Он заверил, что Иран вроде бы не будет помогать России.
- Информация о том, что Иран предоставляет России дроны-камикадзе, появилась еще летом. В США предупреждали, что Иран может поставить России ударные беспилотники. Впоследствии США подтвердили, что россияне приступили к тренировкам с иранскими дронами. Уже тогда Иран и Россия отрицали сотрудничество.
- Осенью Россия начала активно использовать дроны против Украины, маркируя их другими знаками. Сначала дроны заметили на Юге, после чего враг атаковал беспилотниками Север и другие регионы.
- МИД Украины заявил, что предоставление Ираном оружия России делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о расторжении дипотношений с Ираном. Кроме того, он призвал ЕС ввести санкции против Ирана.
- 20 октября Евросоюз утвердил санкции против организаций, поставляющих иранские беспилотники. К ограничениям присоединилась и Великобритания.
- Украина выразила готовность предоставить доказательства, что Россия использует иранские дроны. В ответ Тегеран пригрозил Великобритании, Германии и Франции за расследование.