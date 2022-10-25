Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиан опроверг информацию, что его страна предоставляет России дроны-камикадзе. Он заверил, что Иран якобы не будет помогать России.
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Иран божится, что не будет давать России оружие
Мы не предоставляли и не будем предоставлять России никакого оружия или беспилотников для использования в войне с Украиной,
– заявил глава иранского МИД.
В то же время глава МИД Ирана подтвердил, что у Тегерана "много сотрудничества с Россией, в том числе в области обороны". Он отметил, что в прошлом Иран брал российское оружие и давал россиянам вооружение, "но не во время войны в Украине".
Хосейн Амир-Абдоллахиан сообщил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, что Иран готов сформировать совместную исследовательскую группу из иранских и украинских военных экспертов, чтобы расследовать использование иранских дронов в войне в Украине.
При этом он заверил, что Иран отреагирует в случае, если докажут, что Россия использовала иранские дроны против Украины.
Если нам докажут, что иранские беспилотники используются в войне в Украине против людей, мы не должны оставаться безучастными,
– заявил он.
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Россия использует иранские дроны: главное
- Информация о том, что Иран предоставляет России дроны-камикадзе, появилась еще летом. В США предупреждали, что Иран может поставить России ударные беспилотники. Впоследствии США подтвердили, что россияне начали тренировку с иранскими дронами. Уже тогда Иран и Россия отрицали сотрудничество.
- Осенью Россия начала активно использовать дроны против Украины, маркируя их другими знаками. Сначала дроны заметили на Юге, после чего враг атаковал беспилотниками Север и другие регионы.
- МИД Украины заявил, что предоставление Ираном оружия России делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о расторжении дипотношения с Ираном. Кроме того, он призвал ЕС ввести санкции против Ирана.
- 20 октября Евросоюз утвердил санкции против организаций, поставляющих иранские беспилотники. К ограничениям присоединилась и Великобритания.
- Украина выразила готовность предоставить доказательства, что Россия использует иранские дроны. В ответ Тегеран пригрозил Великобритании, Германии и Франции за расследование.
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