Ни для кого уже не секрет, что Иран отправляет России дроны-камикадзе, хотя и президент государства Ибрагим Раисе это отрицает. Появилась информация, что Тегеран может сотрудничать с Кремлем и в других вопросах, касающихся войны.

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Есть ли иранские солдаты в Крыму

В четверг, 20 октября, представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что иранские войска находятся на временно оккупированном полуострове. Обычные военные приехали в Крым с инструкторами и работниками технической поддержки.

В Тегеран на обвинения Соединенных Штатов отреагировали не сразу, а в понедельник, 24 октября. Очевидно, что все эти дни президент Ибрагим Раиси думал, что сказать, и решил просто-таки отрицать слова американского чиновника. Говорить с журналистами по этому вопросу взялся представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

Мы категорически отвергаем эту новость,

– заявил он.

Кроме того, Канани убежден, что Вашингтон стремится убедить общественность в том, что США "не играют деструктивную роль" в российско-украинской войне, передавая нашему государству вооружение.

Обратите внимание! Как сообщает Barron's, Соединенные Штаты, Британия и ЕС уже ввели санкции против Ирана. Мир не собирается играть по правилам террористических государств и серьезно воспринимать их лживые заявления.

Тегеран отрицает, что помогает России

По словам того же спикера МИД, Исламская Республика Иран не является стороной войны в Украине. Однако откуда тогда в России берутся иранские беспилотники, он не объяснил. К счастью, ВСУ удается сбивать вражеские дроны. В Британской разведке заявили, что 85% БПЛА не долетают до "пунктов назначения".



Как распознать иранский дрон / Картинка 24 канала

Неизвестно, что Путин пообещал Раисе, но от этого "сотрудничества" у Тегерана только больше проблем. Ирану приходится прямо врать о помощи России во избежание санкций. Об этом рассказал 24 каналу директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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