Ні для кого уже не є секретом, що Іран відправляє Росії дрони-камікадзе, хоча й президент держави Ібрагім Раїсі це заперечує. З'явилась інформація, що Тегеран може співпрацювати з Кремлем і в інших питаннях, що стосуються війни.

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Чи є іранські солдати в Криму

У четвер, 20 жовтня, речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що іранські війська перебувають на тимчасово окупованому півострові. Звичайні військові приїхали в Крим з інструкторами та працівниками технічної підтримки.

У Тегеран на звинувачення Сполучених Штатів відреагували не відразу, а – у понеділок, 24 жовтня. Вочевидь, усі ці дні президент Ібрагім Раїсі думав, що сказати, та вирішив просто-таки заперечити слова американського чиновника. Говорити з журналістами щодо цього питання взявся речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані.

Ми категорично відкидаємо цю новину,

– заявив він.

Окрім того, Канані переконаний, що Вашингтон прагне переконати громадськість у тому, що США "не відіграють деструктивної ролі" в російсько-українській війні, передаючи нашій державі озброєння.

Зверніть увагу! Як повідомляє Barron's, Сполучені Штати, Британія та ЄС уже запровадили санкції проти Ірану. Світ не збирається грати за правилами терористичних держав та серйозно сприймати їхні брехливі заяви.

Тегеран заперечує, що допомагає Росії

За словами того ж таки речника МЗС, Ісламська Республіка Іран не є стороною війни в Україні. Однак звідки тоді у Росії беруться іранські безпілотники, він не пояснив. На щастя, ЗСУ вдається збивати ворожі дрони. У Британській розвідці заявили, що 85% БПЛА не долітають до "пунктів призначення".



Як розпізнати іранський дрон / Картинка 24 каналу

Невідомо, що Путін пообіцяв Раїсі, але від цієї "співпраці" у Тегерану лише більше проблем. Ірану доводиться прямо брехати про допомогу Росії, щоб уникнути санкцій. Про це розповів 24 каналу Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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