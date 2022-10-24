Ні для кого уже не є секретом, що Іран відправляє Росії дрони-камікадзе, хоча й президент держави Ібрагім Раїсі це заперечує. З'явилась інформація, що Тегеран може співпрацювати з Кремлем і в інших питаннях, що стосуються війни.
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Чи є іранські солдати в Криму
У четвер, 20 жовтня, речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що іранські війська перебувають на тимчасово окупованому півострові. Звичайні військові приїхали в Крим з інструкторами та працівниками технічної підтримки.
У Тегеран на звинувачення Сполучених Штатів відреагували не відразу, а – у понеділок, 24 жовтня. Вочевидь, усі ці дні президент Ібрагім Раїсі думав, що сказати, та вирішив просто-таки заперечити слова американського чиновника. Говорити з журналістами щодо цього питання взявся речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані.
Ми категорично відкидаємо цю новину,
– заявив він.
Окрім того, Канані переконаний, що Вашингтон прагне переконати громадськість у тому, що США "не відіграють деструктивної ролі" в російсько-українській війні, передаючи нашій державі озброєння.
Тегеран заперечує, що допомагає Росії
За словами того ж таки речника МЗС, Ісламська Республіка Іран не є стороною війни в Україні. Однак звідки тоді у Росії беруться іранські безпілотники, він не пояснив. На щастя, ЗСУ вдається збивати ворожі дрони. У Британській розвідці заявили, що 85% БПЛА не долітають до "пунктів призначення".
Як розпізнати іранський дрон / Картинка 24 каналу
Невідомо, що Путін пообіцяв Раїсі, але від цієї "співпраці" у Тегерану лише більше проблем. Ірану доводиться прямо брехати про допомогу Росії, щоб уникнути санкцій. Про це розповів 24 каналу Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
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