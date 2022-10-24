Про це 24 каналу розповів директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Він також зазначив, що Іран і надалі постачатиме зброю, тож в цій ситуації, навряд санкції здатні змінити щось глобально.

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Але, у середньостроковій перспективі, на думку фахівця, цілком можливо, що у Ірану зникнуть можливості виробляти ракети та дрони у достатній кількості.

Ігор Семиволос директор Інституту близькосхідних досліджень Хоча, ми чудово розуміємо, що вся ця зброя виготовлена у співпраці. Це не одноосібне виробництво Ірану – там і китайські двигуни й російська система навігації. Це вже спільний продукт країн, які займають "вісь зла".

Іран все таки намагається уникнути ще більших санкцій, тому мовчить і не визнає поставки. Ми знаємо, що проблеми Ірану вже винесли на зібранні Ради ООН. Всі ж розуміють, що вони порушили резолюцію Ради Безпеки ООН.

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Як припинити виробництво іранської зброї

Ігор Семиволос пояснює, що Іран дуже добре розуміє, що йому не уникнути санкцій. І ці санкції на країну накладені справедливо – тому, це можна розглядати, як підрив авторитету ісламського правління.

Припинити поставки можна, вже були такі випадки – це може бути фізичне знищення інженерів, руйнування логістичних ланцюжків. Вже ближче до лінії фронту – фізична ліквідація інструкторів,

– додає фахівець.

Щодо України – потрібно удосконалювати систему ППО, щоб запускати ці дрони було не вигідно. "Поки що, ми витрачаємо дорогі ракети, щоб знищити дешеві дрони", – резюмує Ігор Семиволос.

Ізраїль вдарив по лінії збірки іранських безпілотників

За даними SOHR, Ізраїль завдав удару по об'єкту, де зберігалися важливі деталі та обладнання для збирання іранських безпілотників.

Ізраїльські ракети вдарили в районі військового аеропорту Дімас. Внаслідок цього повністю знищилися військове матеріально-технічне забезпечення та обладнання.