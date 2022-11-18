По мнению венгерского министра, ЕС хочет новых санкций только для того, чтобы каким-то образом оправдать собственные ошибочные решения, которые только наносят ущерб. А вот правительство своей страны Сийярто хвалит. Мол, оно самое стабильное в Европе.

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Сийярто говорит, что лидеры ЕС должны уйти в отставку

Венгерский министр иностранных дел заявил, что Европейский Союз должен был как-то отреагировать на начало полномасштабной войны в Украине. Однако, введя санкции против России, дал "худший из возможных ответов".

По словам Сийярто, Брюссель пообещал посредством ограничений поставить российскую экономику на колени. Вследствие этого и должна завершиться война.

Но сейчас мы видим, что война ведется жестоким способом, а европейская экономика движется к рецессии. Эта ситуация должна заставить тех, кто принимает решение, сесть и оценить развитие событий, что цены заоблачны и что российская экономика не пострадала от санкций,

– отметил глава венгерского МИД.

Сийярто убеждает, что Евросоюз хочет новых санкций против России только для того, чтобы оправдать свои ошибочные и вредные решения. Поскольку сказать, что введение ограничений – это тупик, означало бы "кричать об ответственности".

"Венгрия покупает газ у России, потому что без него физически невозможно решить вопрос газоснабжения. Просто так сформировалась инфраструктура в этом регионе", – оправдывается глава МИД Венгрии.

Венгерский министр призвал выступавших за санкции лидеров ЕС уйти в отставку, признавшись, что именно они якобы довели европейскую экономику до рецессии.

"Это была бы нормальная реакция тех, кто нанес ущерб Европе, введя санкции" – подытожил Сийярто.

Обратите внимание! Венгерское правительство имеет откровенно пророссийскую позицию. Среди всех стран ЕС только Венгрия не выделяла двустороннюю макрофинансовую и военную помощь Украине. Более того, она блокирует решение о выделении помощи Украине от Евросоюза. Одной из причин является зависимость от российских энергоресурсов и нежелание от них отказываться в отличие от ряда других стран Европы.

Венгрия начала сотрудничать с Ираном

Глава МИД Венгрии 17 ноября также объявил о начале экономического сотрудничества с Ираном, продающим России оружие. Он уже провел совместное заседание с иранским министром экономики.

"В мире много беды, последние несколько дней мы увидели, как легко конфликты могут выйти из-под контроля. Угрозу глобальной безопасности можно снизить, закрыв как можно больше конфликтов", – заметил венгерский министр.

По словам Сийярто, если Иран будет реинтегрирован в систему международного сотрудничества, удастся добиться значительного прогресса в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

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