Сергей Нарышкин. Большинство помнит его как человека, смешно испугавшегося Путина на заседании верхушки государства-агрессора накануне вторжения в Украину. Тогда Нарышкин никак не мог определиться, что он будет делать – "поддержит" или уже "поддержал" то ли "признание", то ли "присоединение" а затем "так и говорил".

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На самом деле это не просто растерянный болванчик, а целый глава Службы внешней разведки России . Недавно Путин отправлял Нарышкина в Анкару на переговоры с директором ЦРУ Бернсом. Он остается едва ли не единственным каналом общения с цивилизованным миром в изолированной России.

А еще Нарышкин известен своей любовью к Будапешту. Этот человек привил нежное чувство к столице Венгрии и своей семье. Правда, не очень хотел бы, чтобы об этом знали другие. Впрочем, команда OSINT-расследователей Molfar считает иначе, а потому выносит тайные дела главного русского разведчика на всеобщее обозрение.

Дом в Будапеште, где прописан старший сын Нарышкина / Molfar

Оказалось, что семья Нарышкина не только имеет недвижимость в Будапеште, эта сделка напрямую связана с властью Венгрии. Напомним, что эта страна уже много лет подыгрывает России и ведет антиукраинскую деятельность, а с началом российского вторжения откровенно тормозит помощь и блокирует санкции против России. Детали расследования – читайте на 24 канале .

Кто такой Сергей Нарышкин и что известно о его родственниках

Сергей Нарышкин – директор Службы внешней разведки России с 5 октября 2016 года. СВР была непосредственно причастна к полномасштабному вторжению России в Украину — ведомство Нарышкина ошиблось в прогнозах реакции мира на их вторжение. Нарышкин – глава парламентского собрания Союзного государства Беларуси и России, член Высшего совета партии "Единая Россия". А еще — надежный для Путина рычаг влияния на Венгрию — едва ли не единственного лояльного к России лоскута "загнивающего запада ". Также Нарышкина рассматривают как возможного преемника Путина.

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Вероника Нарышкина – младшая дочь Сергея Нарышкина, мастер спорта по плаванию, руководила российскими сборными. А еще у нее есть доли компаний в строительном, ресторанном, аграрном бизнесе и в компании, связанной с нефтесервисным оборудованием. Нарышкина праздновала свое 30-летие вместе с дочерью президента Азербайджана — Лейлой Алиевой на корабле "Флотилии Radisson", принадлежащем Году Нисанову, российско-азербайджанскому миллиардеру.

У Сергея Нарышкина также есть племянница – Мария Якубчик. Она работает главным специалистом департамента управления имуществом "Газпром нефть".

Ее родители владеют Гатчинским спиртзаводом, а в 2021 году незаконно стали владельцами завода "Коктебель" во временно оккупированном россиянами Крыму. Родители Марии Якубчик — Елена и Михаил — могут быть причастны не только к рейдерству, но и к самоубийству главы администрации "Коктебеля" и уголовному преследованию их бывшего бизнес-партнера Табачкова.

Также до 2019 года по одному адресу с на тот момент арендованным Якубчиками заводом "Коктебель" было одно из юрлиц производителя и дистрибьютора алкоголя ТМ Medoff, Arctica, Мерна, Хуторок – EBC Eastern Beverage Company, ведущей бизнес в Украине, России и в оккупированном Крыму. Якубчик также владеет фирмой "Ар-Ви-Ай Трейд", которая является эксклюзивным дистрибьютором производимого в Литве напитка "Сельский самогон", а также винным бизнесом в Испании — компания "VINOS & BODEGAS SA".

Андрей Нарышкин – старший сын разведчика. С 2011 года являлся заместителем генерального директора ЗАО "Энергопроект" Гагика Захаряна. В 2012–2013 годах Андрей был заместителем руководителя Аппарата председателя совета директоров ООО ФСК ЕЭС (Россети).



У близких родственников Нарышкина есть вид на постоянное жительство в Венгрии. В отличие от него самого. Известно, что Нарышкины-младшие Андрей и Вероника подавали заявку, чтобы получить его в 2013 году.

Документ, доказывающий факт прописки Нарышкина-младшего, также интересны упоминания в источнике фамилии "Патрушев" и термина "Адок" / Molfar

Обратите внимание! Эксперты Molfar проверили венгерские реестры и получили информацию, что Андрей Нарышкин имеет будапештскую прописку: 1052 Budapest, 5 Bécsi Street, 3rd floor, door 1 (Bécsi utca 5, 3. emelet 1. Ajtó). Квартира площадью 101 квадратный метр оценивается примерно в 365 тысяч евро. ‍По этому адресу также зарегистрирована компания по недвижимости — Voldan Investments. И это не совпадение.

Дом в Будапеште, где прописан сын Нарышкина, принадлежит очень интересным людям . По этому адресу зарегистрированы Андрей Нарышкин и компания Voldan Investments / Molfar

Золотые визы для семьи шпиона

Voldan Investments имеет крепкие связи с государством-агрессором. Компания продавала в России гособлигации Венгрии по программе "золотые визы" через компанию Good Life Consulting (GLC) – на это указывает расследование венгерского издания 444.hu.

В чем заключалась суть схемы Для приобретения облигаций не нужно покупать недвижимость или открывать бизнес, а средства полностью возмещаются в течение 5 лет. Фактически это мошеннические схемы, благодаря которым разные недобросовестные иностранцы могут свободно оседать и передвигаться по странам ЕС. Европейский Союз призвал прекратить продолжение этой программы – действие облигации остановлено в 2017 году.



На печати компании по недвижимости Voldan, на счетах при покупке облигаций стояли имя и подпись Michael Shabtai, который дружит с главой кабинета премьер-министра Rogán Antal – автором программы "золотая виза" и руководителем фракции партии ФИДЕС в парламенте (лидером этой фракции является многолетний премьер-министр Венгрии (Орбан). СМИ считают, что другим руководителем Voldan является Arpad Habony – советник Орбана.

В 2013 и 2014 виды на жительство получили значительно больше участников программы, чем купили облигаций, в частности, 1265 граждан России. Из-за темных схем этой программы Венгрия понесла больше убытков, чем запланированных доходов.

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В офисе Рогана прокомментировали расследование Molfar, ожидаемо отрицая любые политические связи с семьей Нарышкиных. Мол, разрешение на проживание здесь Нарышкин-младший получил еще в 2015 году, когда якобы его отец, Сергей Нарышкин, был, так сказать, "не у дел". А уже в этом году Андрею якобы отказали в виде на жительство, добавив, что он в двухкомнатной будапештской квартире практически не бывал.

Так в офисе Рогана попытались оправдать Андрея Нарышкина, потому что сын российского шпиона был прописан по этому адресу еще после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Почему это делает человек, который должен присматривать за гражданскими спецслужбами, отвечающими за борьбу с российскими шпионами?

Кто такой Michael Shabtai

Michael Shabtai в этой схеме играет одну из ключевых ролей крепких связей России с Венгрией в лице Орбана и Путина.

Michael Shabtai — грузино-израильтянин, давно живущий и ведущий бизнес в Венгрии, владелец компаний по инвестициям в недвижимость, венгерских СМИ и владеющий сетью пекарен Princess Pékség.

В 2021 году он приобрел 50% долю в Brit Media Kft/Michaeli, Schwartz & Brit Zrt, которая владеет политическими журналами и бесплатными газетами, радиостанциями, рекламной компанией в Венгрии. После соглашения Brit Media обвинили в активной публикации гособъявлений и госрекламы (т.е. "джинсы") в связи с предвыборной кампанией (Орбан) и "настройке критически настроенной к правительству аудитории".

Следует знать! Практически все более или менее крупные медиа в Венгрии находятся под влиянием Орбана и обеспечивают ему постоянные победы на выборах, ведь в этих условиях избиратели просто не знают об альтернативных мнениях и идеях.

Дом, где расположена элитная недвижимость Нарышкина, принадлежит компании TNN Realestate Investments Kft, владельцем которой и является Shabtai Michael. В статье издания Direct36 за 2018 год авторы публикации, основываясь на электронной переписке и других документах, утверждают, что Michaeli "участвовал в деятельности" компании Voldan Investments Limited из Лихтенштейна.

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Его имя и подпись стояли на печати Voldan на счетах при покупке облигаций. На это Michaeli в прошлом году в одном из интервью венгерским медиа ответил: "Единственная точка контакта была в том, что компания, продававшая расчетные облигации в России и некоторых других областях, арендовала у меня офис".

Все "свои"

Отец Shabtai Michael Ицхак в 2003 был представителем World Congress Of Georgian Jews (WCGJ) в Восточной Европе, в частности выступал на руководящем съезде WCGJ в январе 2003. В тот же период президентом этого конгресса был Miriashvili Michael, а после его смерти в В 2009 году этот пост занял его сын Miriashvili Michael-II, который ручкался с Путиным в Израиле 2012 года.



Michaeli Itzhak на World Congress Of Georgian Jews в 2003 году / Molfar



Израиль, 2012 год. Путин и Miriashvili Michael-II / Molfar

Miriashvili Michael-II был хорошим другом бывшего мэра Санкт-Петербурга и учителя Путина Анатолия Собчака, в частности, финансировал его предвыборную кампанию.

С мая 1990 года советником Собчака был Путин, после избрания Собчака мэром Путин возглавил комитет по внешним связям мэрии, с 1992 стал также заместителем мэра, затем первым заместителем, занимал этот пост до 1996.

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В этот период в мэрии Санкт-Петербурга работали Дмитрий Медведев, Сергей Нарышкин, Игорь Сечин, Виталий Мутко, Анатолий Чубайс, Алексей Миллер, Алексей Кудрин, Владимир Чуров, Герман Греф, Виктор Зубков, Дмитрий Козак. В ходе избирательной кампании 1996 года Путин возглавлял штаб Собчака, уже в 2000 году Собчак был доверенным лицом Путина в ходе президентской избирательной кампании.

В этой схеме задействованы 10 человек: Путин, Орбан, Нарышкин-старший, покойный Собчак, Нарышкин-младший, Michaeli Itzhak, Michael Shabtai, Якубчик, Год Нисанов, Miriashvili Michael-II/Molfar el -II

Продолжение следует...

О тесных связях России с Венгрией известно давно, а труднее это скрывать стало после 24 февраля. Российский шпион Нарышкин имеет большое количество связей с венграми, с Орбаном в частности, через схемы влияния, содержащие договоренности на покупку энергоресурсов, ведение совместных бизнесов, недвижимость и политическую поддержку. Похоже, поэтому каждый спич венгерского премьера Орбана — это откровенная российская пропаганда.

Сергей Нарышкин уже под санкциями 9 стран. НАПК предложили добавить имя и Андрея Нарышкина к санкционному письму в Европе, на основании того, что Нарышкин-младший "участвует в формировании политики российского правительства, которая угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Но решение по этому поводу еще не приняли — в Европе еще размышляют над этим.

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