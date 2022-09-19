Действия и заявления венгерского лидера будут влиять не только на политику, но и на экономику Венгрии. Об этом 24 каналу рассказал глава венгерской общины Киева в Украине Тибор Томпа.

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Представитель венгерской общины столицы отметил, что Орбан своими заявлениями нанес много вреда не только Украине, но и самой Венгрии.

Кроме того что Орбан наносит вред Украине, и это мнение многих венгров, он также вредит самим венграм и Венгрии. Венгрия "благодаря" ему не получает никаких дотаций от ЕС. И вряд ли страна будет получать большие деньги. Все потому, что в Венгрии так называемая "иррациональная демократия". ЕС вообще признал, что это выборная автократия,

– объяснил Томпа.

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По его словам, в этой ситуации проблема может быть не только с Орбаном, а с тем люмпенизированным электоратом, который рос во время его правления на протяжении последних 10 – 15 лет.

"К сожалению, эту люмпенизацию он хочет продолжать в дальнейшем. Речь идет о тотальном изоляционизме, монокультурности и неуважение к другим. То, что он заявлял по отношению к венграм, что это якобы единственная "чистая" нация мира... Лучше бы господин Орбан ходил в школы на уроки биологии, чем где-то прогуливал и играл в футбол», – резюмировал представитель венгерского меньшинства.

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