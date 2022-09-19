Дії та заяви угорського лідера впливатимуть не лише на політику, але й на економіку Угорщини. Про це 24 каналу розповів очільник угорської громади Києва в Україні Тібор Томпа.

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Представник угорської громади столиці зазначив, що Орбан своїми заявами наробив багато шкоди не лише Україні, але й самій Угорщині.

Окрім того, що Орбан робить шкоду Україні, і це думка багатьох угорців, він так само шкодить самим угорцям та Угорщині. Угорщина "завдяки" йому не отримує ніяких дотацій від ЄС. І навряд чи країна отримуватиме великі кошти. Все через те, що в Угорщині так звана "ірраціональна демократія". ЄС взагалі визнав, що це виборна автократія,

– пояснив Томпа.

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За його словами, у цій ситуації проблема може бути не лише з Орбаном, а з тим люмпенізованим електоратом, який зростав під час його правління впродовж останніх 10 – 15 років.

"На жаль, цю люмпенізацію він хоче продовжувати надалі. Мова йде про тотальний ізоляціонізм, монокультурність і неповагу до інших. Те, що він заявляв стосовно угорців, що це нібито єдина "чиста" нація світу... Краще б пан Орбан ходив би до школи на уроки біології, ніж десь прогулював і грав у футбол", – резюмував представник угорської меншини.

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