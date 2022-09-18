Відповідний допис у твітері розмістив радник глави ОП Михайло Подоляк. Він назвав Угорщину "троянським конем" у Євросоюзі
До речі Європарламент визнав, що в Угорщині – "гібридний режим", який підриває європейські цінності
Подоляк назвав Угорщину "троянським конем"
На думку Михайла Подоляка, Угорщина Орбана прагне розвалу Європейського Союзу. Також радник очільника ОП додав, що угорський прем'єр мріє про так званий "русскій мір" в Європі.
Орбан каже, що боротиметься за зняття санкцій з росії. Називаймо речі своїми іменами. Угорщина – "троянський кінь", що прагне розвалу ЄС за кошти європейських платників податків. Орбан ненавидить Україну та мріє про "русский мир" у Європі. То чи варто ЄС фінансувати ці диверсії?,
– написав Подоляк.
Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Угорщина вимагає виключити із санкційного списку трьох російських олігархів. Йдеться про Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова. Будапешт погрожує заблокувати санкції, якщо названих олігархів не виведуть з-під санкцій.
У ЄС вважають, що Будапешт може шантажувати санкціями, щоб змусити Брюссель схвалити грошову допомогу Угорщині. Та 18 вересня Єврокомісія офіційно рекомендувала не виділяти Угорщині кошти через проблеми з верховенством права.
Йдеться про блокування суми у приблизно 7,5 мільярда євро.
До слова В Угорщині шкільний підручник з географії поширює брехню і пропаганду про війну в Україні
Позиція Угорщини щодо війни в Україні
- Угорщина має сумнівну позицію щодо військового вторгнення росії в Україну. Будапешту слід віддати належне за гуманітарну допомогу Україні та прийом біженців.
- Та водночас Угорщина заборонила своєю територію експортувати до України військову допомогу. Угорщина – одна з двох країн ЄС, яка не надає Україні зброю.
- Також уряд Орбана перешкоджав ухваленню 6 пакета санкцій, в якому йшлося про нафтове ембарго. Через позицію Угорщини нафтове ембарго запроваджено частково, адже під обмеження не потрапив трубопровід "Дружба".
- Нещодавно Угорщина не підтримала візові обмеження для туристів з російським громадянством.
- Під час війни угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто здійснив офіційний візит у Москву, де домовився про безперебійне газопостачання. При цьому кремль використовує газовий шантаж проти інших членів ЄС.
- Щодо Віктора Орбана, то угорський прем'єр відзначився декількома скандальними заявами щодо війни в Україні. Зокрема, днями він сказав, що Україна начебто може втратити третину чи половину своєї території.
- Угорський лідер заявляв, що Україна має право захищати від росії, однак "букмекери не дають їй великих шансів". Також він говорив, що Україна не переможе росію за допомогою поточної стратегії НАТО.
Вас це може зацікавити – чи змінить Угорщина скандальний підручник: дивіться відео