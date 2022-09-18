Відповідний допис у твітері розмістив радник глави ОП Михайло Подоляк. Він назвав Угорщину "троянським конем" у Євросоюзі

До речі Європарламент визнав, що в Угорщині – "гібридний режим", який підриває європейські цінності

Подоляк назвав Угорщину "троянським конем"

На думку Михайла Подоляка, Угорщина Орбана прагне розвалу Європейського Союзу. Також радник очільника ОП додав, що угорський прем'єр мріє про так званий "русскій мір" в Європі.

Орбан каже, що боротиметься за зняття санкцій з росії. Називаймо речі своїми іменами. Угорщина – "троянський кінь", що прагне розвалу ЄС за кошти європейських платників податків. Орбан ненавидить Україну та мріє про "русский мир" у Європі. То чи варто ЄС фінансувати ці диверсії?,

– написав Подоляк.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Угорщина вимагає виключити із санкційного списку трьох російських олігархів. Йдеться про Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова. Будапешт погрожує заблокувати санкції, якщо названих олігархів не виведуть з-під санкцій.

У ЄС вважають, що Будапешт може шантажувати санкціями, щоб змусити Брюссель схвалити грошову допомогу Угорщині. Та 18 вересня Єврокомісія офіційно рекомендувала не виділяти Угорщині кошти через проблеми з верховенством права.

Йдеться про блокування суми у приблизно 7,5 мільярда євро.

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