Угорщина активно виступала проти ембарго російських енергоносіїв нібито через те, що це завдасть удару її економіці. У той час, як вся Європа заради перемоги України зазнає збитків, угорці будуть отримувати безперебійне постачання російського палива.

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Росія даватиме газ Угорщині

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто похизувався тим, що Росія обіцяла забезпечувати його країну стабільним постачанням газу. Мовляв, довготривала співпраця з окупантами дає такий "хороший результат".

Енергопостачання Угорщини повністю забезпечене. Природний газ і сира нафта надходять в Угорщину без перебоїв. Ми маємо довгостроковий газовий контракт з російським "Газпромом",

– заявив Сійярто.

Він додав, що як тільки в деяких країнах з'явилися проблеми з постачанням газу, він одразу кинувся телефонувати главі "Газпрому" та російському віцепрем'єру. Ті йому пообіцяли, що Угорщині не варто турбуватися й все буде виконуватися згідно з чинним контрактом.

За словами Сійярто, обкладати російські енергоносії додатковим податком Угорщина також не збирається. На його думку, ціна на паливо й так висока, тому не потрібно обтяжувати підприємців ще одним податковим тягарем.

Таким чином, поки Європа шукає альтернативи російським енергоносіям та намагається якомога більше обмежити економіку окупантів, Угорщина радо заявляє про відсутність проблем та домовленостями з агресором.

Санкції проти Росії: коротко про головне

Вихід Coca-Cola з російського ринку дуже сильно засмутив окупантів. Вони якось швидко зрозуміли, що їхнє вітчизняне пійло може лише підсилити смак міжнародної ганьби та ізоляції. Вони вже знайшли вихід – імпортувати продукцію компанії з інших країн. Вже відомо про те, що до Росії прибули напої з Киргизстану.

Санкції нищать економіку Росії поволі, але впевнено. Катастрофічні наслідки їх дій росіяни відчують вже у найближчі пів року.

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