Як повідомляють росЗМІ, уповноважений із захисту прав підприємців у Росії Борис Титов запропонував вкотре обійти санкції. Це він заявив під час Петербурзького міжнародного форуму.

Читайте також Банки та товари подвійного призначення: Польща закликала ЄС посилити санкції проти Росії

У Росії вкотре використають "паралельний імпорт"

Зауважимо, що паніка у росіян відбувається не просто так. 16 червня компанія Coca-Cola Company оголосила про те, що припиняє виробництво та продаж своїх напоїв на території країни-агресорки. Щойно закінчиться продукція, її більше не буде на прилавках Росії. І саме тому Титов пропонує скористатись процедурою "паралельного імпорту".

Продукцію Coca-Cola можна завозити спокійно завдяки паралельному імпорту та купувати, умовно, через Alibaba. Які проблеми?,

– підкреслив він.

А й дійсно, жодних проблем немає. Подумаєш, у країні-агресорці чхати хотіли на рішення компанії. І зауважимо, що це в Росії роблять не вперше. Тож маємо надію, що усі ці бренди ніколи більше не повернуться, навіть якщо з країни, якою керує Путін, знімуть усі санкції.

Водночас він зауважив, що з технологічним обладнанням не все так просто. Мовляв, завезти за допомогою паралельного імпорту запчастини для авіатехніки просто неможливо. Натомість для автомобілів ситуація дещо інша.

Титов наголосив на наявності величезних складів з запчастинами. Мовиться про коробки передач, масляні фільтри й інше, що не входить до єдиних баз. Ба більше, на Близькому Сході містяться цілі хаби багатьох автомобільних компаній, які займаються продажем запчастин.

Нагадаємо, що процедуру паралельного імпорту в Росії запровадили на тлі накладення на країну санкцій. Цей механізм дозволяє завозити до країни-агресорки продукцію без отримання дозволу від правовласника.

Росіяни не можуть активувати новенькі Samsung

Оскільки мовиться про паралельний імпорт, то не буде зайвим пригадати компанію Samsung. Вона покинула ринок країни-агресорки, тож у Росії вирішили привозити її техніку з допомогою паралельного імпорту.

Але активувати смартфони, вставивши у нього SIM-карту російського оператора, – місія неможлива. А все тому, що ґаджети не призначені для продажу в цій країні. От і виходить, що привезти та придбати пристрій в Росії можна, а от користуватись ним – ні.

Варте уваги – Україна запроваджує візовий режим з громадянами Росії: дивіться відео