Відповідну заяву зробив Марчін Пшидач – заступник міністра закордонних справ. Він наголосив, що європейці мають діяти координовано.
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Ми намагаємось переконати наших партнерів у Європі ввести додаткові санкції проти Москви. Пшидач додав, що сьомий пакет санкцій проти Росії потрібно ухвалити якнайшвидше. Він наголосив, що сильний удар по країні-агресорці не зміг на достатньому рівні послабити Володимира Путіна, а також – його військову машину.
За словами глави МЗС Польщі, сьомий пакет обмежень має включати повну заборону на експорт до Росії:
- європейських технологій;
- товарів так званого подвійного призначення.
За словами Пшидача, мовиться про продукцію громадянського призначення. Її можна використати у військових цілях.
Заява Моравецького
У Гаазі 14 серпня лідери НАТО провели неформальну зустріч. На ній були присутні представники 7 країн. Мовиться про Бельгію, Румунію, Польщу, Португалію, Нідерланди, Данію та Латвію.
Матеуш Моравецький – польський прем'єр – наголосив, що Альянс робить для України недостатньо. Він зауважив, що вторгнення Росії в Україну було темою номер один під час зустрічі лідерів НАТО.
За словами Моравецького, зміцнення єдності країн Альянсу та всієї Північноатлантичної вертикалі наразі є особливо важливим.
Чи достатньо ми сильні у захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу – суверенітет, свободу, право жити тощо. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання – ні,
– наголосив Моравецький.
Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що усім державам та народам потрібно робити набагато більше. Зокрема, мовиться постачанні зброї й артилерії. Вона потрібна, аби Україна змогла захистити усі свої території та суверенітет.
Моравецький заявив, що Україну необхідно підтримати тут та зараз, а не через декілька тижнів чи місяців.
Джонсон назвав 4 життєво важливі кроки
- Борис Джонсон назвав 4 кроки, які є життєво важливими для України. Насамперед необхідно забезпечити Україну озброєнням, технікою, боєприпасами та навчаннями.
- По-друге, необхідно зберегти життєздатність України. Необхідно виплачувати людям зарплату, керувати школами, доставляти допомогу, починати реконструкцію там, де це вже можливо.
- Також необхідно працювати над альтернативними сухопутними маршрутами. Українська економіка має функціонувати.
- Окрім того, необхідно "витягати" продовольство, яке Росія заблокувала в українських портах.
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