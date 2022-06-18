Відповідну заяву зробив Марчін Пшидач – заступник міністра закордонних справ. Він наголосив, що європейці мають діяти координовано.

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Ми намагаємось переконати наших партнерів у Європі ввести додаткові санкції проти Москви. Пшидач додав, що сьомий пакет санкцій проти Росії потрібно ухвалити якнайшвидше. Він наголосив, що сильний удар по країні-агресорці не зміг на достатньому рівні послабити Володимира Путіна, а також – його військову машину.

За словами глави МЗС Польщі, сьомий пакет обмежень має включати повну заборону на експорт до Росії:

європейських технологій;

товарів так званого подвійного призначення.

За словами Пшидача, мовиться про продукцію громадянського призначення. Її можна використати у військових цілях.

Заява Моравецького

У Гаазі 14 серпня лідери НАТО провели неформальну зустріч. На ній були присутні представники 7 країн. Мовиться про Бельгію, Румунію, Польщу, Португалію, Нідерланди, Данію та Латвію.

Матеуш Моравецький – польський прем'єр – наголосив, що Альянс робить для України недостатньо. Він зауважив, що вторгнення Росії в Україну було темою номер один під час зустрічі лідерів НАТО.

За словами Моравецького, зміцнення єдності країн Альянсу та всієї Північноатлантичної вертикалі наразі є особливо важливим.

Чи достатньо ми сильні у захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу – суверенітет, свободу, право жити тощо. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання – ні,

– наголосив Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що усім державам та народам потрібно робити набагато більше. Зокрема, мовиться постачанні зброї й артилерії. Вона потрібна, аби Україна змогла захистити усі свої території та суверенітет.

Моравецький заявив, що Україну необхідно підтримати тут та зараз, а не через декілька тижнів чи місяців.

Джонсон назвав 4 життєво важливі кроки

Борис Джонсон назвав 4 кроки, які є життєво важливими для України. Насамперед необхідно забезпечити Україну озброєнням, технікою, боєприпасами та навчаннями.

По-друге, необхідно зберегти життєздатність України. Необхідно виплачувати людям зарплату, керувати школами, доставляти допомогу, починати реконструкцію там, де це вже можливо.

Також необхідно працювати над альтернативними сухопутними маршрутами. Українська економіка має функціонувати.

Окрім того, необхідно "витягати" продовольство, яке Росія заблокувала в українських портах.

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