Відповідну заяву зробив Марчін Пшидач – заступник міністра закордонних справ. Він наголосив, що європейці мають діяти координовано.

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Ми намагаємось переконати наших партнерів у Європі ввести додаткові санкції проти Москви. Пшидач додав, що сьомий пакет санкцій проти Росії потрібно ухвалити якнайшвидше. Він наголосив, що сильний удар по країні-агресорці не зміг на достатньому рівні послабити Володимира Путіна, а також – його військову машину.

За словами глави МЗС Польщі, сьомий пакет обмежень має включати повну заборону на експорт до Росії:

  • європейських технологій;
  • товарів так званого подвійного призначення.

За словами Пшидача, мовиться про продукцію громадянського призначення. Її можна використати у військових цілях.

Заява Моравецького

У Гаазі 14 серпня лідери НАТО провели неформальну зустріч. На ній були присутні представники 7 країн. Мовиться про Бельгію, Румунію, Польщу, Португалію, Нідерланди, Данію та Латвію.

Матеуш Моравецький – польський прем'єр – наголосив, що Альянс робить для України недостатньо. Він зауважив, що вторгнення Росії в Україну було темою номер один під час зустрічі лідерів НАТО.

За словами Моравецького, зміцнення єдності країн Альянсу та всієї Північноатлантичної вертикалі наразі є особливо важливим.

Чи достатньо ми сильні у захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу – суверенітет, свободу, право жити тощо. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання – ні,
– наголосив Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що усім державам та народам потрібно робити набагато більше. Зокрема, мовиться постачанні зброї й артилерії. Вона потрібна, аби Україна змогла захистити усі свої території та суверенітет.

Моравецький заявив, що Україну необхідно підтримати тут та зараз, а не через декілька тижнів чи місяців.

Джонсон назвав 4 життєво важливі кроки

  • Борис Джонсон назвав 4 кроки, які є життєво важливими для України. Насамперед необхідно забезпечити Україну озброєнням, технікою, боєприпасами та навчаннями.
  • По-друге, необхідно зберегти життєздатність України. Необхідно виплачувати людям зарплату, керувати школами, доставляти допомогу, починати реконструкцію там, де це вже можливо.
  • Також необхідно працювати над альтернативними сухопутними маршрутами. Українська економіка має функціонувати.
  • Окрім того, необхідно "витягати" продовольство, яке Росія заблокувала в українських портах.

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