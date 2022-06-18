Соответствующее заявление сделал Марчин Пшидач – заместитель министра иностранных дел. Он подчеркнул, что европейцы должны действовать скоординированно.

Заметьте , Данилов объяснил, почему Украина только сейчас ввела санкции против Путина.

Пшидач добавил, что седьмой пакет санкций против России нужно принять как можно скорее. Он подчеркнул, что сильный удар по стране-агрессорке не смог на достаточном уровне ослабить Владимира Путина, а также его военную машину.

По словам главы МИД Польши, седьмой пакет ограничений должен включать полный запрет на экспорт в Россию:

европейских технологий;

товаров так называемого двойного назначения

По словам Пшидача, речь идет о продукции гражданского назначения. Ее можно использовать в военных целях.

Кроме того, замглавы МИД подчеркнул, что следует вводить ограничения против банков и российских каналов пропаганды.

Заявление Моравецкого

В Гааге 14 августа лидеры НАТО провели неформальную встречу . На нем присутствовали представители 7 стран. Речь идет о Бельгии, Румынии, Польше, Португалии, Нидерландах, Дании и Латвии.

Матеуш Моравецкий – польский премьер – подчеркнул, что Альянс делает для Украины недостаточно. Он отметил, что вторжение России в Украину было темой номер один во время встречи лидеров НАТО.

По словам Моравецкого, укрепление единства стран Альянса и всей Североатлантической вертикали в настоящее время особенно важно.

Достаточно ли мы сильны в защите наших европейских ценностей? Украинские военные и украинский народ борются за важнейшие ценности Европы и свободного мира – суверенитет, свободу, право жить. И я считаю, что ответ на предыдущий вопрос – нет,

– подчеркнул Моравецкий.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что всем государствам и народам нужно делать гораздо больше. В частности, говорится о поставках оружия и артиллерии. Она нужна для того, чтобы Украина смогла защитить все свои территории и суверенитет.

Моравецкий заявил, что Украину необходимо поддержать здесь и сейчас, а не через несколько недель или месяцев.

Джонсон назвал 4 жизненно важных шага

Борис Джонсон назвал 4 шага, которые являются жизненно важными для Украины. В первую очередь, необходимо обеспечить Украину вооружением, техникой, боеприпасами и учениями.

Во-вторых, нужно сохранить жизнеспособность Украины. Необходимо выплачивать людям зарплату, управлять школами, доставлять помощь, начинать реконструкцию там, где это возможно.

Также нужно работать над альтернативными сухопутными маршрутами. Украинская экономика должна работать.

Кроме того, необходимо "вытаскивать" продовольствие, которое Россия заблокировала в украинских портах.

Заметьте – в ГСЧС рассказали, чем кафиры минуют украинские территории: смотрите видео