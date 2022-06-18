Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, почему Украина только сейчас ввела санкции против Владимира Путина. Все ждали, что решение будет действовать уже давно.
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Нужно было соблюсти процедуру
По словам Данилова, принятие санкций против Путина и его окружения нельзя считать запоздалым. Нужно было соблюсти четкую процедуру, чтобы потом не возникло никаких проблем.
Каждую фамилию нужно было тщательно проверить – в одном институте, втором, третьем, чтобы не было проблем или ошибок. Сейчас этот перечень уже в действии. Это не окончательное решение, есть много новых,
– сказал секретарь СНБО.
Также он добавил, что большую обеспокоенность у него вызывает продвижение в Украину российских олигархов. Он не понимает, почему кто считает, что российские олигархи в Украине будут "большой победой".
"Люди, которые всю жизнь помогали Путину и финансировали российскую армию, хотят перекраситься? Кто-то говорит о деньгах. Вы не можете говорить о деньгах, когда эти отбросы убили 383 ребенка", – добавил Данилов.
Война России против Украины: последние события
- В Госдепе готовились к затяжной войне России против Украины еще до полномасштабного вторжения российских оккупантов. Согласно плану США оружие и санкции должны стать холодным душем для Кремля и заставить россиян к дипломатическому завершению войны. Если это не сработает, США будут делать все для того, чтобы помешать россиянам захватить украинскую территорию.
- Российские кафиры ночью запустили две крылатые ракеты по Украине. Силам ПВО удалось сбить снаряды врага. Как выяснилось, кафиры ударили ими из береговой установки, расположенной на территории временно оккупированного Крыма.
- Также россияне обстреляли Кривой Рог, ракеты попали в социальный объект в Ингулецком районе. Два человека пострадали, какая тяжесть их ранений пока неизвестна.