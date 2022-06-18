Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, почему Украина только сейчас ввела санкции против Владимира Путина. Все ждали, что решение будет действовать уже давно.

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Нужно было соблюсти процедуру

По словам Данилова, принятие санкций против Путина и его окружения нельзя считать запоздалым. Нужно было соблюсти четкую процедуру, чтобы потом не возникло никаких проблем.

Каждую фамилию нужно было тщательно проверить – в одном институте, втором, третьем, чтобы не было проблем или ошибок. Сейчас этот перечень уже в действии. Это не окончательное решение, есть много новых,

– сказал секретарь СНБО.

Также он добавил, что большую обеспокоенность у него вызывает продвижение в Украину российских олигархов. Он не понимает, почему кто считает, что российские олигархи в Украине будут "большой победой".

"Люди, которые всю жизнь помогали Путину и финансировали российскую армию, хотят перекраситься? Кто-то говорит о деньгах. Вы не можете говорить о деньгах, когда эти отбросы убили 383 ребенка", – добавил Данилов.

Война России против Украины: последние события

В Госдепе готовились к затяжной войне России против Украины еще до полномасштабного вторжения российских оккупантов. Согласно плану США оружие и санкции должны стать холодным душем для Кремля и заставить россиян к дипломатическому завершению войны. Если это не сработает, США будут делать все для того, чтобы помешать россиянам захватить украинскую территорию.

Российские кафиры ночью запустили две крылатые ракеты по Украине. Силам ПВО удалось сбить снаряды врага. Как выяснилось, кафиры ударили ими из береговой установки, расположенной на территории временно оккупированного Крыма.

Также россияне обстреляли Кривой Рог, ракеты попали в социальный объект в Ингулецком районе. Два человека пострадали, какая тяжесть их ранений пока неизвестна.

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