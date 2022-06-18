Да, вероятность затяжного конфликта обсуждали еще до февраля. Американская разведка передавала информацию о подготовке Путина к нападению. СМИ пишут об этом, ссылаясь на представителя Госдепа.

Байден призвал американцев не ездить на войну в Украину

Если дипломатия не сработает

Оружие и санкции должны заставить Россию согласиться на дипломатическое решение войны. Однако рассматривают вариант, даже если дипломатия не сработает.

В таком случае в администрации Байдена надеются помешать России захватить территорию Украины. Белый дом понимает, что это может поощрить Кремль к войне против наших соседей или даже стран-членов НАТО.

Чиновник отмечает, что для США ориентиром является то, что следствие способности России достичь своих максималистских стремлений будет крайне неблагоприятным для самой Америки и очень плохим для партнеров и союзников.

Сравнивают с Корейской войной

Источники издания и аналитики считают, что война в Украине может перерасти в конфликт низкой интенсивности или повторить сценарий Корейской войны, которая длилась в течение 1950 – 53 лет, но не имела формального конца.

Украина тоже готовилась к нападению

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовилась к вероятному нападению России, однако на начальном этапе войны Запад не слишком хотел нас поддерживать. Глава государства подчеркнул, если бы его услышали с самого начала, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение России.

По словам политика, он говорил о ракетной программе и необходимых средствах ПВО еще год назад. Также Украина предупреждала о блокировании Россией Черного моря. В то же время, Зеленский признал, что сейчас ситуация другая. Он поблагодарил партнеров за оказанную поддержку.

Таким образом, Зеленский ответил президенту США Джо Байдену. Он сказал, что украинский лидер не отреагировал на предупреждение о вторжении России в Украину.

Важно – Байден объявил о новой помощи для Украины: