Так, ймовірність затяжного конфлікту обговорювали ще до лютого. Американська розвідка передавала інформацію про підготовку Путіна до нападу. ЗМІ пишуть про це, посилаючись на представника Держдепу.

До теми Байден закликав американців не їздити на війну в Україну

Якщо дипломатія не спрацює

Зброя та санкції мають змусити Росію погодитись на дипломатичне вирішення війни. Однак розглядають варіант, навіть якщо дипломатія не спрацює.

У такому випадку в адміністрації Байдена сподіваються завадити Росії захопити територію України. Білий дім розуміє, що це може заохотити Кремль до війни проти наших сусідів або ж навіть країн-членів НАТО.

Чиновник наголошує, що для США орієнтиром є те, що наслідок здатності Росії досягти своїх максималістських прагнень буде вкрай несприятливим для самої Америки та дуже поганим для партнерів і союзників.

Порівнюють з Корейською війною

Джерела видання й аналітики вважають, що війна в Україні може перерости в конфлікт низької інтенсивності або ж повторити сценарій Корейської війни, яка тривала протягом 1950 – 53 років, але не мала формального кінця.

Україна теж готувалась до нападу

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готувалась до ймовірного нападу Росії, однак на початковому етапі війни Захід не надто хотів нас підтримувати. Глава держави наголосив, якби його почули з самого початку, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення Росії.

За словами політика, він говорив про ракетну програму та необхідні засоби ППО ще рік тому. Також Україна попереджала про блокування Росією Чорного моря. Водночас Зеленський визнав, що зараз ситуація інша. Він подякував партнерам за надану підтримку.

Таким чином Зеленський відповів президенту США Джо Байдену. Він сказав, мовляв, український лідер не відреагував на попередження про вторгнення Росії в Україну.

Важливо – Байден оголосив про нову допомогу для України: