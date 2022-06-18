Рекомендація Байдена з'явилася у п'ятницю 17 червня. На цей час, за даними ЗМІ, зниклі американці не виходили на зв'язок 9 днів.

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Заява Байдена

Джо Байден отримав інформацію про двох американців, які зникли безвісти в Україні. Водночас, за словами президента США, він не знає, де перебувають військовослужбовці.

Мене проінформували. Ми не знаємо, де вони, але я хочу повторити: американцям зараз не варто їхати в Україну. Скажу ще раз: американці не повинні їхати в Україну зараз,

– заявив він.

Родичі 39-річного Олександра Друке та 27-річного Енді Хюйна кажуть, що не чули про військових із 8 червня. Обидва чоловіки поїхали воювати на сході України. Ймовірно, вони потрапили у російський полон.

Дані третього військовослужбовця наразі не розголошують.

Що відомо про американських солдатів

Товариш одного з бійців розповів, що їхній підрозділ у складі 92-ї механізованої бригади 9 червня перебував у районі села Ізбицьке. За його словами, двоє американців зникли під час бою. Наступного дня в одному із російських пропагандистських телеграм-каналів з'явилася інформація, що під Харковом взяли в полон двох американців.

Бані Дрюке, матір Алекса, теж вважає, що чоловіки потрапили у полон. Проте поки що ця інформація не підтверджена. Вона додала, що посольство США в Україні не змогло надати інформацію про її сина, але дипломати нашої країни підтримують із нею постійний зв’язок.

Зверніть увагу. Якщо повідомлення підтвердиться, це будуть перші американці, яких росіяни взяли у полон.

Представник Держдепартаменту США заявив, що їм "відомо про непідтверджені повідомлення щодо двох громадян США, захоплених у полон в Україні".

Ми уважно стежимо за ситуацією та перебуваємо в контакті з українською владою,

– додав він.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що якщо чутки про полон виявляться правдою, уряд США зробить усе можливе, щоб їхні громадяни благополучно повернулися додому.

Що говорять представники Росії

Кремль заявив, що йому нічого не відомо про американців, яких взяли у полон. Росія продовжує вважати всіх іноземців, що воюють на боці України, найманцями. Офіційна позиція країни-агресорки полягає в тому, що ці солдати не мають статусу військовополонених і не захищені Женевською конвенцією.

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