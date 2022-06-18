Рекомендация Байдена появилась в пятницу, 17 июня. В настоящее время, по данным СМИ, пропавшие американцы не выходили на связь 9 дней.

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Заявление Байдена

Джо Байден получил информацию о двух американцах, пропавших без вести в Украине. В то же время, по словам президента США, он не знает, где находятся военнослужащие.

Меня проинформировали. Мы не знаем, где они, но я хочу повторить: американцам сейчас не следует ехать в Украину. Скажу еще раз: американцы не должны ехать в Украину сейчас,

– заявил он.

Родственники 39-летнего Александра Друке и 27-летнего Энди Хюйна говорят, что не слышали о военных с 8 июня. Оба мужчины поехали воевать на востоке Украины. Вероятно, они попали в русский плен.

Данные третьего военнослужащего пока не разглашаются.

Что известно об американских солдатах

Товарищ одного из бойцов рассказал, что их подразделение в составе 92-й механизированной бригады 9 июня находилось в районе села Избицкое. По его словам, два американца исчезли во время боя. На следующий день в одном из российских пропагандистских телеграмм-каналов появилась информация, что под Харьковом пленили двух американцев.

Бани Дрюке, мать Алекса, тоже считает, что мужчины попали в плен. Однако пока эта информация не подтверждена. Она добавила, что посольство США в Украине не смогло предоставить информацию о ее сыне, но дипломаты нашей страны поддерживают с ней постоянную связь.

Обратите внимание. Если сообщение подтвердится, это будут первые американцы, которых россияне взяли в плен.

Представитель Госдепартамента США заявил, что им "известно о неподтвержденных сообщениях относительно двух граждан США, захваченных в плен в Украине".

Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями,

– добавил он.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что если слухи о плене окажутся правдой, правительство США сделает все возможное, чтобы их граждане благополучно вернулись домой.

Что говорят представители России

Кремль заявил, что ему ничего не известно об американцах, взятых в плен. Россия продолжает считать всех воюющих на стороне Украины иностранцев наемниками. Официальная позиция страны-агрессорки состоит в том, что эти солдаты не имеют статуса военнопленных и не защищены Женевской конвенцией.

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