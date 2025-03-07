Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

Президент наголосив, наша держава продовжує працювати з партнерами, які хочуть миру, так само хочуть, як і українці, над відповідними кроками.

Зеленський анонсував, наступного тижня буде дуже багато роботи тут, у Європі, зі США, у Саудівській Аравії. Триває підготовка до зустрічей, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки, наголосив президент.

Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час – багато дзвінків. Тематика зрозуміла – мир якнайшвидше, безпека якнайнадійніше. Україна налаштована максимально конструктивно,

– підкреслив Володимир Зеленський.