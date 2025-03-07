Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, а також керівника ЦПД Андрія Коваленка.

Важливо США можуть зняти деякі санкції з Росії

В Україні відреагували на нову заяву Трампа

Єрмак, коментуючи допис Трампа, наголосив, що Росія має відчути економічні та інші обмеження, якщо не припинить ударів по території України. Він наголосив, що санкції повинні бути ще жорсткішими, аби агресор зупинив свої злочинні дії.

Підтримаємо жорсткіші санкції проти Москви зі сторони Заходу та інші обмеження. Удари по Україні мають бути припинені негайно, якщо Росія справді хоче завершити війну,

– наголосив Єрмак.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації наголосив, що допис Трампа чітко демонструє – президент США бачить небажання росіян завершувати війну. Саме тому американський лідер обіцяє санкції у випадку, якщо росіяни не припинять удари по Україні.