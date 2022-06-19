Венгрия активно выступала против эмбарго российских энергоносителей якобы из-за того, что это нанесет удар по ее экономике. В то время, как вся Европа ради победы Украины терпит убытки, венгры будут получать бесперебойные поставки российского топлива.

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Россия будет давать газ в Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто похвастался тем, что Россия обещала обеспечивать его страну стабильным снабжением газа. Мол, долгое сотрудничество с оккупантами дает такой "хороший результат".

Энергоснабжение Венгрии полностью обеспечено. Природный газ и сырая нефть поступают в Венгрию без перебоев. У нас есть долгосрочный газовый контракт с российским "Газпромом",

– заявил Сийярто.

Он добавил, что как только в некоторых странах появились проблемы с поставкой газа, он сразу бросился звонить по телефону главе "Газпрома" и российскому вице-премьеру. Те пообещали, что Венгрии не стоит беспокоиться и все будет выполняться согласно действующему контракту.

По словам Сийярто, облагать российские энергоносители дополнительным налогом Венгрия тоже не собирается. По его мнению, цена на топливо и так высока, поэтому не нужно тяготить предпринимателей еще одним налоговым бременем.

Таким образом, пока Европа ищет альтернативу российским энергоносителям и пытается как можно больше ограничить экономику оккупантов, Венгрия с радостью заявляет об отсутствии проблем и договоренностях с агрессором.

Санкции против России: коротко о главном

Выход Coca-Cola с российского рынка очень сильно огорчил кафиров. Они как-то быстро поняли, что их пойло может только усилить вкус международного позора и изоляции. Они уже нашли выход – импортировать продукцию компании из других стран. Уже известно о том, что в Россию прибыли напитки из Кыргызстана.

Санкции уничтожают экономику России медленно, но уверенно. Катастрофические последствия их действий россияне ощутят уже в ближайшие полгода.

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