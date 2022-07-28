Вже традиційно, Орбан засудив надання країнами-членами НАТО озброєння нашій державі та виступив проти введення санкцій проти росії. Негаммер, своєю чергою, підтримав очільника угорського уряду щодо начебто "неможливості впровадження" ембарго на російський газ.

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Заява Орбана щодо України

Віктор Орбан заявив, що Україна начебто не зможе перемогти у війні проти росії "у такій формі". За його словами, стратегія країн НАТО щодо підтримки нашої держави озброєнням та навчаннями військових буцімто продемонструвала станом на зараз, що "це не призведе до успіху".

Без зміни стратегії не буде миру. А без миру в Україні весь Європейський Союз втягнеться у воєнну ситуацію. Незрозуміло, як ми зможемо уникнути рецесії в ЄС, якщо війна триватиме,

– висловився Орбан.

Угорський політик також назвав газове ембарго "стіною" і закликав ЄС "не стукати по цій стіні".

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Негаммер частково підтримав слова угорця

У контексті заборони імпорту російського газу, канцлер Австрії підтримав позицію очільника угорського уряду. Негаммер зазначив, що нині є багато заяв від Єврокомісії щодо протидії енергетичній кризі, проте мало що реалізується.

Зокрема, політик вказав на ініціативу створення спільної платформи закупівлі газу, що була анонсована раніше, проте, за його словами, досі "не має жодних ознак реалізації".

Таке ембарго (на російський газ – ред. 24 канал) неможливе. Не лише тому, що Австрія залежна від російського газу. Німецька індустрія також залежна від російського газу. І якщо німецька індустрія впаде, австрійська також зазнає краху,

– заявив канцлер Австрії.

До слова, Негаммер додав, що така ситуація може спричинити масове безробіття.

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