Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, у тому, що Єгипет розірвав угоди щодо зерна з Україною є нюанс – ми поки не знаємо всієї інформації.

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Він наголосив, що важливо те, що Україні за це зерно вже заплатили, просто його не змогли вивезти через війну. Єгипет розірвав контракти з цими компаніями через форс-мажорні обставини.

І тут, швидше за все, є російський слід. Адже днями там побував лавров у своєму африканському турне. росія хоче витиснути нас з деяких закордонних ринків, зокрема на Близькому Сході,

– зауважив Фесенко.

Він каже, що Єгипет традиційно купував наше зерно вже багато років, тому в цьому сенсі це боротьба за ринки.

На думку політолога, обстріл Одеського порту – це спосіб частково зірвати Стамбульську домовленість, щоб росія могла торгувати своїм зерном, а Україна – ні, або могла це зробити в меншому обсязі.

"Тому тут є підла гра з боку путіна… І Туреччина тепер має забезпечити безпеку в експорті зерна, вона зобов’язалася це зробити", – додав він.

З Україною та росією підписали зернові угоди

Нещодавно Україна та росія підписали окремі угоди з ООН і Туреччиною щодо вивезення зерна. Мовиться про розблокування трьох чорноморських портів. Це відкриє шлях до значних обсягів експорту зерна з України.

Маршрут морського каравану починатиметься поблизу Одеси й тягнутиметься до острова Зміїного. Далі буде район формування караванів.

Проте вже через добу після підписання угод, 23 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Ворог випустив відразу 4 ракети типу "Калібр". Дві з них влучили в Одеський порт.

В кремлі ж розповіли байку, начебто обстріл Одеського порту зовсім не заважає експорту зерна.

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