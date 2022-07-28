Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, в том, что Египет разорвал соглашения касательно зерна с Украиной, есть нюанс – мы пока не знаем всей информации.

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Он подчеркнул, что важно то, что Украине за это зерно уже заплатили, просто его не смогли вывезти из-за войны. Египет разорвал контракты с этими компаниями из-за форс-мажорных обстоятельств.

И здесь, скорее всего, есть российский след. На днях там побывал лавров в своем африканском турне. россия хочет вытеснить нас с некоторых зарубежных рынков, в частности на Ближнем Востоке,

– заметил Фесенко.

Он говорит, что Египет традиционно покупал наше зерно уже много лет, потому в этом смысле это борьба за рынки.

По мнению политолога, обстрел Одесского порта – это способ частично сорвать Стамбульскую договоренность, чтобы россия могла торговать своим зерном, а Украина – нет, или могла это сделать в меньшем объеме.

"Поэтому здесь есть подлая игра со стороны путина… И Турция теперь должна обеспечить безопасность в экспорте зерна, она обязалась это сделать", – добавил он.

С Украиной и россией подписали зерновые соглашения

Недавно Украина и россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по вывозу зерна. Речь идет о разблокировании трех черноморских портов. Это откроет путь к значительным объемам экспорта зерна из Украины.

Маршрут морского каравана будет начинаться вблизи Одессы и будет тянуться на остров Змеиный. Дальше будет район формирования караванов.

Однако уже через сутки после подписания соглашений, 23 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Две из них попали в Одесский порт.

В кремле же рассказали байку, якобы обстрел Одесского порта совсем не мешает экспорту зерна.

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