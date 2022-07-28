Еще ранее агентство Reuters сообщало, что около 300 тысяч тонн украинского зерна, купленного Египтом, застряли в Украине. Известно, что один груз застрял в порту, а четыре других еще нужно было загрузить.

К теме На днях первый украинский корабль с зерном может направиться в порт назначения, – Братчук

Генеральное управление по поставкам товаров Египта (GASC) освободило торговые компании, поставляющие четыре выгруженных грузов, от своих контрактных обязательств.

Четыре отмененных груза были куплены в декабре по ценам от 346 до 360 долларов за тонну, включая доставку. После того как война ускорила рост мировых цен на зерно, в апреле GASC заплатила 494,25 долларов за тонну.

По словам трейдеров, пятый загруженный груз застрял в украинском порту Черного моря, но ожидается, что он уплывет, когда получит "зеленый свет" от официальных лиц порта.

Отметим, что на прошлой неделе россия и Украина подписали соглашения о возобновлении экспорта зерна по морю. Непонятно, были ли отменены контракты GASC до того, как было подписано соглашение о возобновлении доставки.

Добавим, что Египет, вероятно, крупнейший в мире импортер зерна, в значительной степени зависел от поставок украинской пшеницы, прерванных из-за вторжения россии 24 февраля.

С тех пор Египет пытался диверсифицировать поставки зерна, купив более миллиона тонн в июле через тендеры и прямые закупки, чтобы увеличить свои стратегические запасы.

Что известно о зерновом соглашении: основное

россия заминировала Черное море и разместила там свои корабли, что препятствовало экспорту украинского зерна. Это создавало продовольственный кризис.

Поэтому Украина и россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией касательно вывоза зерна. Речь идет о разблокировании трех черноморских портов. Соглашение откроет путь к значительным объемам экспорта зерна из Украины.

Маршрут морского каравана будет начинаться вблизи Одессы и будет тянуться к острову Змеиный. Далее будет район формирования караванов.

Однако уже через сутки после подписания соглашений, 23 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Две из них попали в Одесский порт.

В кремле же рассказали байку, будто обстрел Одесского порта совсем не мешает экспорту зерна.

Видео по теме – Египет расторг контракт на тысячи тонн украинского зерна