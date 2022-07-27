Эти коридоры должны заработать в соответствии со Стамбульскими соглашениями. Начало пути будет недалеко от одесского побережья.

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Каким будет маршрут

Район формирования караванов и инспекции судов будет расположен у украинского побережья Черного моря недалеко от проходов в порты Одессы и Черноморска.

Коридор будет простираться возле берега и будет проходить между материковой частью Украины и островом Змеиным. За островом следует район формирования караванов.



Координаты согласованного маршрута / Фото с твиттера Yörük Işık



Согласованный маршрут на карте / Фото "Думская"

Главное о "зерновом соглашении"

Из-за полномасштабной войны в украинских портах стали заблокированы тонны зерна, предназначенные для экспорта. Поэтому миру грозил продовольственный кризис. Поэтому Украина, Турция и ООН подписали соглашения по экспорту украинского зерна Черным морем. Соглашение с ООН и Турцией подписала россия.

Однако уже на следующий день оккупанты атаковали порт "Одесса". Они пытались попасть в зернохранилище, однако им это не удалось. россия открещивалась от атаки, однако затем представительница вражеского мида мария захарова признала, что за ударом стоит именно страна-агрессорка.

В МИД Украины назвали обстрел со стороны оккупантов – "плевком путина в лицо генсека ООН и Эрдогана".

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