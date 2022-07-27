Ці коридори повинні запрацювати відповідно до Стамбульських угод. Початок шляху буде неподалік одеського узбережжя.

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Яким буде маршрут

Район формування караванів та інспекції суден буде розташований біля українського узбережжя Чорного моря неподалік проходів до портів Одеси та Чорноморська.

Коридор простягатиметься поблизу берега й проходитиме між материковою частиною України й островом Зміїним. За островом буде район формування караванів.



Координати узгодженого маршруту / Фото з твітеру Yörük Işık



Узгоджений маршрут на карті / Фото "Думская"

Головне про "зернову угоду"

Через повномасштабну війну в українських портах стали заблокованими тонни зерна, призначені для експорту. Через це світові загрожувала продовольча криза. Тому Україна, Туреччина та ООН підписали угод для експорту українського зерна Чорним морем. Також угоду з ООН та Туреччиною підписала росія.

Однак уже наступного дня окупанти атакували порт "Одеса". Вони намагались поцілити у зерносховище, проте їм це не вдалось. росія відхрещувалася від атаки, однак потім представниця ворожого мзс марія захарова визнала, що за ударом стоїть саме країна-агресорка.

У МЗС України назвали обстріл з боку окупантів – "плювком путіна в обличчя генсека ООН та Ердогана".

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