Об этом 24 каналу рассказал Илья Несходовский – директор Института социально-экономической трансформации. Он считает, что курс гривны на наличном уровне еще может быть ниже.
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По его словам, сейчас идет определенная паника, ведь это решение стало неожиданным для многих. "Гривню подняли сразу по максимуму – до 36,6 за доллар. Но эта ситуация еще продлится не больше недели-двух ", – сказал эксперт.
Будет изменение ситуации по импорту и экспорту. Через примерно две недели мы начнем поставки зерна за границу. Где-то через месяц уже будут поступать средства за это зерно в достаточных объемах. И тогда будет совсем другая ситуация,
– объяснил Несходовский.
Экономист подчеркнул, что у нас парадоксальная ситуация на безналичном рынке – Нацбанк уже третий день подряд выкупает валюту, потому что предложения больше, чем людей, желающих купить валюту.
"А наличный рынок живет своей жизнью, там царят эмоциональные настроения людей, и они отрицательные, а это толкает курс вверх", – добавил он.
Гривна впоследствии может укрепиться
По мнению эксперта, в целом объективно разница между наличным и официальным курсом должна быть примерно 2 гривны. Поэтому курс гривны должен быть максимально зафиксирован на уровне 38,6 – 39,2.
Возможно также укрепление гривны, но это уже будет где-то через три недели. Поэтому сейчас бежать покупать доллары не нужно,
– отметил он.
Несходовский говорит, что если вам действительно нужно купить валюту, то есть выгодное предложение от Нацбанка – можете купить доллары по официальному курсу, положив их на депозит на три месяца.
"Потом снимете уже валюту с учетом этого курса. То есть с такой отсрочкой на 3 месяца вы купите значительно дешевле, чем сейчас предлагается в обменниках", – подытожил он.
Несходовский рассказал, что будет с курсом гривны: видео
Курс валют по состоянию на 27 июля:
- Курс доллара снова достиг пиковой отметки более чем в 40 гривен за доллар, после некоторого спада.
- Так, наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,30 гривен за доллар при покупке и 40,23 при продаже.
- В обменниках покупают доллар в среднем за 40,47, а продают – за 41,05. А на черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,50 грн (+60 копеек), а продажа – 40,85 грн.